Gesits Raya G Dapat Livery Garuda, Cuma 100 Unit

Ekawan Raharja • 19 Februari 2024 10:34



Jakarta: PT Gesits Motor Nusantara menghadirkan Gesits Raya G edisi khusus bekerja sama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Raya G mendapatkan livery Garuda, diberi nama Gesits Garuda, dan diproduksi secara terbatas di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Direktur Utama PT Gesits Motor Nusantara, Bernardi Djumiril, mengatakan pecinta motor listrik atau pun pendukung Timnas Indonesia dapat memiliki sepeda motor listrik dengan elemen desain yang mencerminkan kekuatan, kecepatan, dan semangat juang Timnas sepak bola. Dipadukan dengan desain yang berkarakter, unik dan trendi, produk kolaborasi ini diharapkan dapat menyuguhkan kebanggaan baru yang berbeda. “Kami optimis edisi spesial ini akan semakin meningkatkan ikatan emosional pengguna dengan motor listrik favoritnya. Saat ini kami menyiapkan GESITS GARUDA Edisi Spesial untuk pembelian 100 unit pertama yang dapat segera dipesan di dealer GESITS," ujar Bernardi pada Minggu (18-2-2024) di IIMS 2024. Filosofi desain motor ini menggabungkan motif burung garuda yang diambil dari lambang negara dan dari elemen utama tematik campaign Timnas yang melambangkan kekuatan besar yang agung, hikmat dan bijaksana, serta motif Batik Mega Mendung yang melambangkan harapan, lugas, dinamis, dan terbuka. Filosofi desain tersebut dianggap sejalan dengan core value yang dimiliki oleh perusahaan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif kolaborasi antar dua institusi yang sama-sama membawa nama dan kebanggaan Indonesia. Menurutnya, keterlibatan produk dalam negeri yang mendukung Timnas Indonesia serta sepak bola nasional akan saling menguatkan dan membangun bersama. “Kolaborasi karya anak bangsa antara sepak bola dan teknologi diwujudkan dengan menghasilkan motor listrik keren. PT GSI dan GESITS akan menjual 100 motor listrik dengan dengan desain spesial Timnas Indonesia. Untuk spesifikasi Gesits Garuda dibekali dengan power maksimal 3.300 watt, kecepatan maksimal 70 km/jam, dan jarak tempuh 60 km untuk satu baterai. Line- up Gesits Garuda tersedia dalam berbagai pilihan warna, antara lain Hitam Doff, Red Glossy, dan White Glossy. Soal harga, Gesits Garuda dipasarkan dengan harga Rp29.990.000, dan lebih mahal Rp2 juta dari versi Raya G. Selain itu, konsumennya juga akan mendapatkan helm dengan desain khusus, jersey baru Timnas Indonesia dan tiket pertandingan kualifikasi piala dunia Timnas Indonesia vs Vietnam untuk pembeli pertama setiap hari nya selama ajang IIMS berlangsung.