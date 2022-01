Membongkar Tampilan Terbaru New Honda Accord

Halaman Selanjutnya

Di balik kap mesin…

Di awal tahun ini, New Honda Accord secara resmi mengaspal di Indonesia. Sedan 4 pintu ini hadir dengan tampilan baru serta kabin yang lebih nyaman berkat beberapa perubahan yang disematkan.Penyegaran desain sangat minimalis karena adanya new power sunroof, dimana penumpang dapat merasakan kesan kabin lebih lapang yang memberi kenyamanan ekstra. Sedangkan untuk kap mesin panjang, grill krom dilengkapi dengan fitur Active Grille Shutter dan Air Curtain di bumper depan masih dipertahankan.Sektor penerangan juga masih menggunakan lampu LED pada eksterior, yang meliputi Full LED Headlight, LED Daytime Running Lights (DRL), Rear Combi Lamp with LED Light Bars, LED High-Mount Stop Lamp, dan LED Turn Signal.Perubahan juga terlihat dari sisi interior dengan new black interior, perubahan dari warna beige menjadi warna hitam pada bagian seat, door trim, console tengah, serta dashboard yang memberikan kesan sporty dan premium di dalam kabin. Kenyamanan penumpang kemudian dimaksimalkan melalui New LED Interior Light, New LED Map Light, serta New All Auto Up Down Power Window.Sektor instrumen masih dilengkapi layar 7-inch Thin Film Transistor (TFT) yang menampilkan berbagai informasi penting saat berkendara, berpadu dengan Display Audio berukuran 8 inchi. Wireless Charger Console yang dilengkapi dengan USB Port juga tersedia di konsol depan.