Citroen Boyong Mobil Baru, Mobil Eropa Berbanderol Rp223 Juta?

Keseriusan Citroen kembali kepasar otomotif Indonesia, terbukti hari ini yaitu Rabu (7/12/2022). Mengambil tempat di Atrium Mall Kota Kasablanka di Jakarta Pusat, merek asal Perancis itu langsung memboyong jajaran produk terbarunya. Acara yang mereka kemas dengan nama 'The Citroënizing 3' itu memboyong New Citroën C3, New Citroën C5 Aircross dan kendaraan listrik berbasis baterai, New Citroën e-C4.Peluncuran ini juga diikuti pengumuman resmi kemitraan strategis antara PT Indomobil Wahana Trada, sebuah anak perusahaan dari Indomobil Group dan Stellantis NV untuk kegiatan distribusi dan penjualan produk-produk Citroën di Indonesia pada bulan Oktober 2022. Uniknya mereka membanderol mobil terbarunya itu dengan harga yang fantastis dan terjangkau, yaitu Rp223 juta.“Kami mempersiapkan berbagai pilihan mobilitas dengan fokus kepada kenyamanan masyarakat pengguna saat mereka beraktivitas. Dengan janji 'Dare to Care', kami ingin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Jajaran produk awal ambisius yang kami bawa ini, diharapkan dapat melayani berbagai kebutuhan dan mobilitas individu masyarakat Indonesia. Termasuk diantaranya model ë-C4, kendaraan listrik mobilitas masa depan," ujar Head of ASEAN and General Distributors of Stellantis, Christophe Musy di momentum jumpa pers.Menurutnya, ini jadi sebuah batu loncatan yang sangat penting untuk tercapainya carbon net zero emissions pada tahun 2038. Ini jugasebagai hal yang fundamental di dalam rencana strategis Dare Forward 2030 Stellantis.“Berdasarkan tiga nilai dasar yang dianut, Citroën berkomitmen penuh untuk menyajikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dengan memberikan solusi cerdas melalui inovasi produk dan teknologi. Ketiga produk baru yang kami luncurkan hari ini, akan memberikan mobilitas penuh gaya dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas,” ujar Business Development Head, Indomobil Group, Stefan Hutahayan.New Citroën C3 menandai dimulainya sebuah babak baru bagi Citroën. Model ini mewujudkan semangat merek Citroën yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia. New C3 adalah model pertama dari program “C-Cubed” Citroën yang dicanangkan pada tahun 2019. Tiga C dalam program tersebut mencerminkan posisi Citroën – Cool, Comfort, dan Clever yang mengacu pada desain model yang unik, pengalaman Citroën dan konsep produk yang dipersiapkan khusus sesuai kebutuhan dan selera pasar lokal.Desain New Citroën C3 mencerminkan kepribadian muda dan dinamis dari profil pelanggan. Pemilik C3 mendambakan kepraktisan, kenyamanan, dan konektivitas, yang seluruhnya menyatu dalam sebuah kendaraan. B-hatch yang penuh warna dan serba praktis ini juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya untuk memesan kendaraannya sesuai dengan selera dan kebutuhan dalam mengekspresikan kepribadian dan gaya hidup mereka.Mobil ini diklaim dikembangkan untuk kalangan muda dan progresif. Terdapat empat tema besar yang mereka sodorkan di mobil yang berbanderol di bawah Rp250 juta itu. Di antaranya desain gaya SUV yang menarik dan tempat duduk tinggi yang dapat disesuaikan untuk pengemudinya. Kabin yang lapang dan pengaturan jok yang lebih fleksibel. Lalu ada juga sistem in-car-tainment dengan layar sentuh 10 inci terkoneksi Android Auto dan Apple CarPlay®.New C3 dibekali mesin bertenaga 81 HP yang efisien dengan torsi maksimum 115 Nm. Dikombinasikan dengan transmisi manual 5 percepatan, New Citroën C3 merupakan kendaraan yang hemat bahan bakar dengan konsumsi sebesar 19,8 km/liter. “New Citroën C3 memberikan pelanggan keleluasaan kustomisasi yang komprehensif dan tak tertandingi di kelasnya. Kami yakin, ini akan menjadi ikon gaya baru bagi konsumen muda dan progresif di Indonesia,” tegas Stefan.Selain itu mereka juga memboyong New Citroën C5 Aircross sebagai SUV tulen mereka. Sayangnya untuk mobil ini belum ditentukan harganya. Namun diprediksi harganya mencapai Rp1 miliar. Ada juga New ë-C4, yang merupakan mobil listrik murni berbasis baterai. Sebagai sebuah compact hatchback kompak yang dilahirkan kembali. Saat ini, ë-C4 menempati 40% dari seluruh unit C4 yang terjual di Eropa. Sayangnya mobil ini juga belum diumumkan harga pastinya.