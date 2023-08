Segarkan Penampilan New Wuling Almaz RS, Persaingan SUV Kian Sengit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Segmen sport utility vehicle (SUV) di Indonesia, khususnya di segmen hybrid, semakin sengit. Kondisi ini kemudian membuat Wuling Motors menghadirkan inovasinya berupa penyegaran tampilan eksterior dan interior New Almaz RS Series.Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, menyebutkan perubahan tampilan New Almaz RS ini tidak terlepas dari permintaan konsumen. Namun untuk DNA modern dan futuristik tetap dipertahankan sebagai ciri khas Almaz yang sudah dikenal sejak tahun 2019."Kami mengaplikasikan sentuhan baru terhadap medium SUV yang memiliki inovasi lengkap dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen akan mobilitas modern dan mampu memberikan pengalaman berkendara tanpa batas,” terang Dian Asmahani di GIIAS 2023.Kesan modern dan futuristik di eksterior ditunjukan melalui New Glossy Black Front Bumper & Grille. Selain itu, sentuhan baru juga disematkan pada bagian bumper belakang New Almaz RS yang mengadopsi emblem huruf Wuling sebagai identitas yang menggantikan logo yang sebelumnya disematkan di pintu belakang. Bagian kaki-kaki juga dimodali pelek berukuran 18 inci dengan desain yang sporty.Kemudian kabin New Almaz RS mengusung New Classy Carbon Black Interior Style dengan konfigurasi 7 bangku penumpang yang dibalut kulit sintetis. Kesan futuristik semakin menonjol berkat soft touch panel berkelir baru di bagian dashboard, dan New Sophisticated Multicolor Ambient Light di beberapa bagian ruang kabin. Posisi mengemudi juga bisa lebih baik dengan adanya tilt and telescopic steering wheel sehingga posisi setir lebih fleksibel untuk diatur.Ada 2 varian mesin yang disediakan untuk New Almaz RS, yakni 1.500 cc Turbocharged dan 2.000 cc hybrid. Pilihan varian Turbo dibekali mesin 1.500 cc didukung turbocharge yang daya maksimumnya 140 daya kuda @ 5.200 rpm dan torsinya sebesar 250 Nm @ 1.600 - 3.600 rpm.Sedangkan varian hybrid didukung mesin 1.999 cc dengan tenaga maksimal 123 daya kuda @ 5.600 rpm dengan torsi maksimal 168 Nm @ 4.000-4.400 rpm, dan dukungan motor elektrik Permanent Magnet Synchronous bertenaga setara 174 daya kuda dan torsi 320 Nm. Tenaga disalurkan ke roda melalui Dedicated Hybrid Transmission (DHT).Menyoal harga di masa pre booking, Wuling menjamin New Almaz RS tidak melebihi model yang saat ini dipasarkan dengan Rp439,2 juta untuk Almaz RS Pro atau Almaz Hybrid dengan harga Rp472 juta (on the road DKI Jakarta). Harga yang ditawarkan oleh Wuling Motors ini jauh di bawah Honda CR-V Turbo yang dibanderol Rp739,9 juta dan Honda CR-V e:HEV dengan banderol Rp799,9 juta (on the road DKI Jakarta).Saat ini New Almaz RS bisa disaksikan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, tepatnya di booth 9B, Hall 9, Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City hingga 20 Agustus 2023.