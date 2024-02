Cara Mengakses CCTV di Jalanan, Bisa Tanpa Donwload Aplikasi Loh!

Ekawan Raharja • 31 Januari 2024 18:09



Jakarta: Pemerintah saat ini sudah banyak menggunakan teknologi Closed Circuit Television (CCTV) untuk memantau kondisi jalanan. Nah ternyata, kamera CCTV ini juga bisa diakses oleh masyarakat untuk melihat kondisi jalanan secara real-time dan membantu menentukan rute perjalanan. Ada sejumlah cara untuk mengakses kamera CCTV ini, dan bahkan bisa diakses melalui ponsel. Caranya pun beragam, ada yang cukup melalui website atau melalui aplikasi di ponsel pintar. Medcom.id kemudian merangkum cara-cara mengakses CCTV di jalanan: Via Website 1. RTTMC Kemenhub Website pertama yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengakses CCTV jalanan melalui RTTMC (Road Transport and Traffic Management Center) Kementerian Perhubungan di rttmc.dephub.go.id. Website ini menampilkan pantauan CCTV jalan di beberapa ruas jalan utama. Selain pemantauan CCTV secara online, Anda juga bisa mengetahui informasi lalu lintas, peta jalan, dan juga berita yang berkaitan dengan lalu lintas. 2. ATCS Dishub Berikutnya adalah ATCS (Area Traffic Control System) Dinas Perhubungan yang terdiri laman atcs-dishub.bandung.go.id/ untuk wilayah Kota Bandung, dishub.cirebonkota.go.id/atcs/ untuk memantau jalanan di Cirebon, Sedangkan untuk kota Padang bisa dilihat pada atcs.dishub.padang.go.id/. Sayangnya ATCS Dishub ini baru tersedia di beberapa daerah saja. 3. Lewatmana Pihak swasta juga mengelola website untuk mengakses CCTV jalanan dengan cara kunjungi laman lewatmana.com. Via Aplikasi 1. CCTV ATCS Indonesia Masyarakat Indonesia bisa mengunduh aplikasi CCTV ATCS Indonesia untuk memantau kondisi lalu lintas jalan melalui CCTV. Meski ukuran aplikasi ini cukup kecil, namun sudah mencakup beberapa wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Maluku, Sumatra Utara, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat, Riau, dan juga Aceh. 2. Travoy Travoy dikelola oleh Jasa Marga dan cocok digunakan jika ingin memantau kondisi lalu lintas di beberapa ruas jalan tol. Selain CCTV, pengguna juga bisa mengetahui informasi seputar jalan tol beserta dengan tarifnya. 3. SITS Aplikasi terakhir untuk mengakses CCTV jalan adalah aplikasi SITS (Surabaya Intelligent Transport System). Seperti namanya, aplikasi ini khusus untuk memantau CCTV jalan di wilayah Surabaya di 90 titik jalan yang sudah tercover oleh CCTV.