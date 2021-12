Harga Beda Tipis, Konsumen HR-V Pindah Ke BR-V?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Segmen sport utility vehicle (SUV) yang dimainkan oleh Honda cukup padat karena sejauh ini mereka sudah memiliki 3 model SUV. Bahkan untuk harga All New Honda BR-V tergolong beririsan dengan Honda HR-V sehingga ada kemungkinan akan ada konsumen yang berpindah.Untuk harga yang ada di situs resmi pabrikan, All New BR-V dihargai mulai dari Rp275,9 juta hingga Rp339,9 juta (on the road DKI Jakarta). Sedangkan untuk harga HR-V dipasarkan mulai dari Rp294,7 juta sampai Rp409,8 juta.Business Innovation and Sales & Marketing Director Honda Prospect Motor, Yusak Billy, meyakini antara All New BR-V dan HR-V tidak akan saling memakan pasarnya. Sebab, kedua mobil SUV ini memiliki segmentasi konsumen yang berbeda."Kalau BR-V kan 7-seater ya. HR-V itu 5-seater. Jadi target pasarnya beda, LSUV (Low Sport Utility Vehicle) dan MSUV (Medium Sport Utility Vehicle)," bilang Billy.Billy pun sempat ditanyakan mengenai teknologi BR-V yang lebih unggul karena sudah memiliki Honda SENSING untuk meningkatkan keamanannya. Sedangkan HR-V masih belum memiliki,sehingga akankah mereka menghadirkan generasi terbaru yang sudah dilengkapi fitur tersebut?