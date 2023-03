Impresi Awal Betot Wuling Alvez EX, Ngamuknya di Putaran 3,000 RPM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Segmen SUV kompak saat ini menjadi segmen yang paling besar mendapatkan perhatian dari industri otomotif nasional setelah segmen low MPV dan low SUV. Salah satu yang membuat Kami penasaran adalah Wuling Alvez EX bertransmisi otomatis dan menjadi varian tertinggi dari dua tipe yang mereka kenalkan di momen peluncurannya.Bersamaan dengan Wuling Alvez First Media Impression di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Medcom menjadi salah satu peserta yang diundang untuk merasakan langsung kendaraan kompak ini. Terdapat empat unit Alvez dengan warna berbeda dan rute yang sudah disiapkan untuk memberikan gambaran berkendara harian dan satu unit Alvez lainnya dikhususkan untuk mencoba Wuling Remote Control App.“Acara ini merupakan kesempatan bagi rekan media untuk mencoba Wuling Alvez dan menjawab rasa penasaran akan compact SUV yang stylish dan dilengkapi inovasi modern ini. Kali ini, rekan media dapat mencoba berkendara Alvez dalam situasi berkendara harian di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Kami berharap rekan media dapat merasakan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan juga fitur- fitur modern yang dimiliki oleh Alvez,” jelas Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani pada Kamis (30/3/2023).Lalu hal apa saja yang membuat Kami penasaran dan terkesima dengan mobil ini. Di antaranya adalah performa, fitur-fitur yang ditawarkan serta kenyamanan dan akomodasi yang dihadirkan.Ketika pertama kali menjajal mobil dengan dimensi kompak namun masuk di segmen SUV ini, hal yang membuat Kami penasaran adalah soal bagaimana Wuling meracik ulang muntahan performa mobil ini dari versi Confero dan Formo Max. Dari hasil uji coba hari ini, performa yang diberikan kategori galaknya berbeda dari versi yang diberikan oleh Confero dan Formo Max.Kalau Confero tenaga galaknya berasa di awal dengan alasan untuk menyesuaikan dengan kapasitas muatnya, begitu juga dengan Formo Max, namun Alvez baru menunjukkan jati dirinya di putaran mesin 3,000 RPM. Menggendong mesin 1,485 cc, torsi yang di-setup adalah sebesar 143 Newton meter. Bahkan dari data yang ada torsi melimpah ini baru tercapai di putaran 4,000 RPM. Namun bisa dimaklumi lantaran mungkin tujuannya untuk menghilangkan hentakan di awal.Coba melakukan manuver-manuver kecil seperti berbelok putar arah dan zig-zag kecil, body roll mobil ini terbilang sangat minim. Mungkin terbantu dengan bobotnya tak tak begitu berat. Sehingga beramanuver pun terasa nyaman. Sayangnya, Kami belum bisa melakukan pengetesan performa di kecepatan tinggi seperti bodi roll dan bagaimana karakter mobil ketika diajak bermanuver di kecepatan yang sedang. Lantaran zona test drive yang disiapkan juga terbatas.Masuk ke dalam kabin dan langsung dimanjakan oleh kabin yang bernuansa berkelas serta dilengkapi electric sunroof. Walaupun dimensi SUV ini terbilang compact, mobil ini mampu mengakomodasi hingga lima penumpang serta memiliki area bagasi yang luas. Apabila memerlukan area yang lebih luas, bangku baris kedua dapat dilipat hingga rata dengan lantai.Setelah itu, Kami juga mencoba inovasi Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang terdiri dari Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Assistance with Lane Keeping Assist, dan Lane Departure Warning. Fitur yang canggih seperti Wuling Indonesian Command (WIND) yaitu fitur perintah suara cerdas berbahasa Indonesia ini semakin memudahkan pengguna dalam mengakses pengaturan pada kendaraan.Mulai dari membuka sunroof, mengatur suhu AC, hingga memilih frekuensi radio favorit hanya dengan menggunakan kata kunci ‘Halo Wuling’ dan diikuti dengan perintah yang diinginkan. Beberapa fungsi untuk membuat mobil ini bekerja bisa dilakukan dari Remote Control App. Lewat fasilitas ini rekan media dapat mengakses kendaraannya dari jarak jauh via aplikasi MyWuling+ pada smartphone.Salah satu hal yang banyak ditanyakan oleh orang-orang soal bagaimana mobil SUV kompak ini memberikan akomodasi buat Anda yang sedang membawa barang banyak, tentu sangat memungkinkan. Lantaran mobil ini memiliki bagasi yang cukup luas dan dilengkapi dengan penyimpanan toolkit di sekitar undercarrier di bagasinya.Adapun perintah yang bisa dijawab oleh mobil ini di antaranya adalah memanaskan mesin mobil, membuka jendela, sampai dengan menyalakan pendingin udara pada mobil. Selain itu, rekan media juga dapat menggunakan smartphone sebagai Bluetooth Key. Alvez dijual dalam tiga varian, yakni SE Rp209 juta, CE Rp255 juta, dan tipe tertingginya EX Rp295 juta dengan harga OTR Jakarta. .