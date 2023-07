Anda Penggemar Traveling? Low SUV Bisa jadi Solusi Mobilitasnya!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bagi Anda yang senang melakukan perjalanan darat bersama keluarga mengunjungi ragam tempat menarik di banyak tempat di Indonesia, memilih kendaraan seharusnya melakukan pertimbangan dengan matang. Terutama memilih kendaraan SUV yang punya fitur segambreng, teknologi mesin terkini hingga harga yang kompetitif.Dalam penuturannya kepada jurnalis yang melakukan peliputan media drive bersama Suzuki, Direktur Utama PT Sumber Aneka Mobil - main dealer Suzuki di Yogyakarta, Hendra Kurniawan menegaskan bahwa memilih kendaraan bagi yang senang melakukan perjalanan jauh, seharusnya tak asal. Mengingat banyak hal yang bisa terakomodasi ketika memilih kendaraan yang tepat."Memilih kendaraan buat yang senang melakukan perjalanan darat harus tepat. Bukan hanya melihat dari modelnya saja, namun perhatikan juga hal-hal yang mendukung untuk melakukan perjalanan jauh. Seperti yang New XL7 Hybrid, selain punya teknologi mesin hybrid, fitur-fitur pendukung yang sesuai dengan era digital, namun harga yang benar-benar kompetitif dibandingkan dengan tipe kendaraan lainnya," papar Hendra Kurniawan pada Senin (3/7/2023) di Yogyakarta.Ia juga menegaskan bahwa rata-rata SUV yang sekarang cukup ketat persaingannya, hanya memiliki kapasitas muat penumpang 5 orang saja. Namun dengan tipe Low SUV seperti New XL7 Hybrid, selain kapasitasnya lebih fleksibel, bagian belakang atau bagasi juga bisa bertransformasi jadi lebih luas. Apalagi ketika jumlah anggota yang melakukan perjalanan tak lebih dari 4-5 orang. Artinya ada bagasi lebih yang bisa memuat barang lebih banyak.4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra menuturkan bahwa mobil ini didesain untuk menunjang kegiatan sehari-hari maupun petualangan bersama keluarga. Bila diperhatikan, ubahan pada eksterior New XL7 Hybrid ini memang dipikirkan untuk memberi kesan sporty dan modern. Tidak ketinggalan, sentuhan akhir pada interior juga diperbarui untuk meningkatkan kenyamanan penumpang selama di perjalanan."Untuk menyusuri beberapa spot yang sudah ditentukan di Yogyakarta, mobil ini sudah dibekali teknologi SHVS agar perjalanan jadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Kami mendorong pengguna mengeksplorasi teknik mengemudi untuk memaksimalkan kapabilitas fitur-fitur baru yang tersedia pada New XL7 Hybrid,” papar Donny Saputra kepada Medcom.id.Sistem yang bekerja pada SHVS ditunjang oleh dua komponen utama yaitu Integrated Starter Generator (ISG) serta Lithium-ion battery yang tidak hanya bermanfaat untuk Engine Auto Start-Stop saja. Tetapi juga dapat memberikan Acceleration Assist kepada mesin, serta melakukan Regenerative Braking guna menyuplai kebutuhan listrik yang akan dipakai menghidupkan beragam komponen elektrikal di New XL7 Hybrid.Situasi jalanan perkotaan yang stop & go, terkadang membutuhkan kinerja mesin yang ringan agar tidak memerlukan pedal gas yang terlalu dalam. Di sinilah peran Acceleration Assist bekerja untuk menyalurkan energi listrik kepada ISG yang bertugas sebagai motor meringankan beban putaran mesin sesuai kebutuhan saat berakselerasi.Energi listrik yang disalurkan tersebut akan dapat dipakai berulang kali berkat adanya peran Regenerative Braking dengan memanfaatkan momen deselerasi untuk menghasilkan kembali daya listrik yang akan disimpan di Lithium-ion Battery dan lead acid battery. Peran ini memanfaatkan ISG sebagai generator untuk mengubah energi yang terbuang saat deselerasi sehingga menjadi energi listrik terbarukan.Ini berguna secara berkesinambungan dengan peran Engine Auto Start-Stop dan Acceleration Assist. Tentunya proses kerja dari ketiga peran utama dari SHVS tersebut dapat dipantau lewat Multi Information Display (MID) di panel instrument cluster yang tampilannya lengkap. Efisiensi SHVS juga bisa tercapai dengan menerapkan gaya berkendara Eco-Driving setiap saat.