Menggenjot Penjualan All New Daihatsu Xenia Di Akhir Tahun

Kehadiran All New Daihatsu Xenia di akhir tahun 2021 ini berbarengan dengan hadirnya sejumlah mobil keluarga LMPV lainnya seperti All New Toyota Avanza, All New Toyota Veloz, dan New Mitsubishi Xpander. Oleh sebab itu, Astra Daihatsu ingin menggenjot penjualannya agar bisa terus bersaing dengan kompetitornya.Mereka kemudian menggelar pameran di Summarecon Mall Bekasi hingga 12 Desember 2021. Regional Manager Astra Daihatsu DKI 2, Budhy Lau, menjelaskan bekasi merupakan salah satu daerah penting mereka karena di sini merupakan salah satu area pemukiman yang potensial."Kami mengadakan pameran di Summarecon Mall Bekasi karena kota Bekasi menjadi salah satu pangsa pasar All New Xenia," ungkap Budhy Lau melalui keterangan resminya.Budhy juga memprediksi kehadiran mobil LMPV tersebut di akhir tahun akan mendongkrak penjualan mereka jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Banyak masyarakat yang mengejar insentif PPnBM dari pemerintah sebelum berakhir di tahun 2021, dan mencari bonus-bonus di akhir tahun."Pemberlakuan kebijakan PPNBM 100 persen sangat berpengaruh pada penjualan unit mobil sepanjang tahun ini. Berkat kebijakan ini pula roda otomotif di Indonesia mulai kembali pulih," terang Budhy.