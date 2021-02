Perbedaan Spesifikasi yang Paling Mencolok Pajero Sport & Fortuner

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mitsubishi akhirnya memperkenalkan dan sekaligus mulai meniagakan New Pajero Sport untuk para konsumen di Indonesia. Sebagai sport utility vehicle (SUV) ladder frame, mobil ini memiliki perbedaan spesifikasi yang amat mencolok jika dibandingkan dengan kompetitor terdekatnya yakni New Toyota Fortuner.Hal yang paling signifikan dari perbedaan keduanya adalah, New Pajero Sport hanya dilengkapi dengan mesin diesel. Sedangkan New Fortuner ditawarkan dengan pilihan mesin bensin dan diesel, sehingga konsumen bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing.New Pajero Sport dibekali mesin diesel berkode 4N15 2.400 cc VGT-Intercooler yang menghasilkan tenaga maksimal 181 PS @ 3.500 RPM dan torsi 429,5 Nm @ 2.500 RPM. Tenaga ini kemudian disalurkan ke roda oleh transmisi otomatis 8-percepatan dengan sport sequential.Kemudian New Fortuner mengandalkan mesin diesel 2 GD-FTV empat silinder segaris 2.393 cc betenaga 149,6 PS @ 3.400 rpm dengan torsi maksimal 400 Nm @ 1.600-2.000 rpm. Atau sedia pilihan, mesin besin 2TR-FE 2.700 cc empat silinder segaris dengan lontaran tenaga 163 PS @ 3.400 rpm dengan torsi maksimal 242,2 Nm @ 4.000 rpm.Sekarang New Pajero Sport tersedia dengan 5 pilihan warna, dengan harga mulai dari Rp 567,8 juta hingga Rp 733,7 juta (on the road DKI Jakarta). Dari segi harga, New Fortuner juga bermain di rentang yang mirip mulai dari Rp 509,9 juta hingga Rp709,5 juta untuk varian teratasnya (on the road DKI Jakarta).