Selain Jualan Mobil Baru, BMW Astra Agresif Jualan Mobil Bekas

Dealer ini juga terintegrasi dengan bengkel resmi, didukung fasilitas layanan seperti ruang tunggu, delivery area, serta customer lounge berstandar pabrikan. “BMW Astra Used Car Serpong menargetkan penjualan mobil seken sebanyak 10 unit per bulan,” terang Operation Manager BMW Astra Used Car, Terry.

Bisnis mobil bekas memiliki pasarnya tersendiri dan bahkan tergolong menjanjikan. Hal ini dibuktikan dengan tumbuh suburnya pemain mobil bekas, dan kini BMW Astra pun semakin serius menggelutinya.Anak usaha dari Astra Grup ini cukup agresif dalam membangun lokasi bisnis mobil bekasnya. Dalam waktu sebulan saja, mereka meresmikan dealer mobil bekasnya di Kawasan Sunter Jakarta Utara dan yang terbaru ada di BSD City Tangerang Selatan.President Director BMW Astra Used Car, Fredy Handjaja, menyebutkan lini bisnis mobil bekas di BSD City ini merupakan investasi strategis setelah menjajaki pasar selama kurang lebih dua tahun. Bahkan dalam 2 tahun ke belakang, penjualan mereka terus tumbuh dari waktu ke waktu.“Selama tahun 2021 pasar mobil seken BMW dan MINI bertumbuh hingga 17 persen. Masuki tahun 2022 kami optimisme, bisa kembali tumbuh. BMW Astra Used Car Serpong kami resmikan, dan pada akhirnya stand alone serta menjadi dealer mobil seken BMW dan MINI terbesar di Indonesia,” papar Fredy seperti laporan dari Autogear.id.