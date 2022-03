Dibanderol Rp1,3 Miliar, All New Lexus NX Hadirkan Segambreng Teknologi Canggih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Konsep desain

Jakarta: Lexus Indonesia resmi meluncurkan the All New Lexus NX di ajang Jakarta Auto Week 2022 yang baru saja dibuka Sabtu, 12 Maret 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.All New NX sendiri diproyeksikan sebagai luxury SUV andalan Lexus di Indonesia. Di pasar global, model ini juga menjadi salah satu yang terlaris dengan angka penjualan melebihi satu juta unit sejak peluncuran pertama kali tahun 2014.Generasi anyar Lexus NX dilengkapi dengan fitur-fitur terbaru, perubahan desain dan inovasi teknologi Lexus."All New Lexus NX bukan saja sekedar generasi kedua Compact Luxury SUV Lexus, namun model ini adalah langkah awal dalam membuka babak baru untuk Lexus ke depannya. Saya yakin model terbaru ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin tampil mempesona karena dilengkapi dengan desain, teknologi dan fitur khas Lexus yang terbaru,” ucap General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma, di Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.Dari sisi desain, All New Lexus NX mengusung konsep Vital X Tech yang mencerminkan bahasa desain baru sebagai inspirasi untuk seluruh model Lexus ke depannya."The All New NX didesain untuk memenuhi beragam gaya hidup pengemudi di seluruh dunia dengan pembaharuan dari kekuatan utamanya, termasuk elektrifikasi, desain, performa berkendara, dan teknologi canggih untuk meningkatkan daya tariknya,” terang Chief Engineer Takeaki Kato.Desain eksterior mengadopsi three-dimensional spindle grille generasi baru, yang disempurnakan oleh 3-LED Headlights untuk memberikan kesan mewah nan gagah. Tampak belakang menggunakan logo baru yang mengedepankan unsur modern namun sederhana. Begitu pula dengan lampu belakang yang berubah menggunakan limitless rear lamp design khas Lexus.Untuk mendukung karakter desain yang kuat, The All New Lexus NX juga telah dilengkapi dengan 20-inch Alloy Wheel terbaru dengan desain yang berbeda untuk tipe Luxury dan F Sport.