Man Of The Match Kriket Dihadiahi Bensin Sejeriken

Pemain terbaik dalam sebuah pertandingan olahraga biasanya mendapatkan hadiah yang berharga mulai dari emas, uang tunai, mobil, dan berbagai benda lainnya. Cuma ada yang unik dalam perlombaan kriket ini karena pemain terbaik alias man of the match ini mendapatkan bensin.Cerita unik ini terjadi di Bhopal, sebuah wilayah di India, yang sedang menyelenggarakan turnamen kriket. Seperti yang diketahui, olahraga satu ini sangat populer di India dan menjadi olahraga yang digandrungi masyarakat di sana.Kemudian dalam turnamen tersebut, seorang atlet kriket bernama Salauddin Abbasi mendapatkan gelar man of the match di turnamen tersebut. Alhasil, dia pun berhak mendapatkan hadiah berupa bensin sebanyak 5 liter.Yah, Anda tidak salah membaca bensin dan ini merupakan bahan bakar yang biasa digunakan di kendaraan bermotor. Penyelenggara turnamen memberikan bensin sebanyak 1 jeriken kepada pemain terbaik selama turnamen.Bensin belakangan ini, di India, menjadi salah satu barang berharga karena harganya terus naik. Disebutkan oleh Cartoq kalau harga per liternya kini mencapai mendekati RS 100 per liter sekitar Rp 19.600 per liter. Padahal pada Januari lalu harga bensin di India masih berada di kisaran RS 83-86 per liter atau sekitar Rp16 ribuan per liter.