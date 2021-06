Honda Daftarkan Desain All New HR-V, Siap Masuk Indonesia?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Honda sudah memperkenalkan All New HR-V pada Februari 2021 dan menandai kehadiran generasi ketiga. Setelah diperkenalkan di Jepang, mobil ini juga sudah dipersiapkan untuk masuk ke Indonesia.Jenama asal Jepang ini diketahui sudah mendaftarkan sejumlah desain eksterior dan interior HR-V kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Desain ini kemudian diumumkan melalui Berita Resmi Desain Industri No. 17/DI/2021 yang dirilis pada 7 Juni 2021.Melalui laporan tersebut, merek otomotif ini mendaftarkan desain untuk lampu depan, bumper depan, kisi-kisi depan mobil, lampu belakang, panel instrumen (dashboard), konsol tengah, panel dalam pintu, hingga bumper belakang. Bahkan mereka juga mendaftarkan desain eksterior mobil yang desainnya sangat mirip dengan All New HR-V yang sudah diperkenalkan secara global.All New HR-V jelas berpeluang besar dipasarkan di Indonesia, meneruskan model yang ada sekarang ini. Untuk model yang dipasarkan sekarang ini memiliki harga mulai dari Rp296,6 juta hingga Rp402,3 juta (on the road DKI Jakarta).Apabila membandingkan model yang dipasarkan sekarang dengan generasi ketiga ini, banyak perbedaan di sektor eksterior dan interior. Di generasi ketiga ini dikembangkan dengan konsep Sleek & Long Cabin.