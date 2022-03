Kunci New Wuling Cortez Bisa Dari HP

Halaman Selanjutnya

Wuling Motors melakukan penyegaran untuk model New Cortez di pasar otomotif nasional. Uniknya, mobil ini kini sudah mengadopsi kunci digital dimana ponsel atau handphone (HP) pemiliknya bisa berfungsi sebagai kunci.Vice President Wuling Motors, Han Dehong, menyebutkan mobil keluarga ini memperoleh beragam pembaharuan dan penambahan fitur pintar sehingga termasuk ke dalam kategori lini produk yang menyandang Wuling silver logo. Salah satu inovasi yang cukup mencolok adalah pemanfaatan Internet of Vehicle (IoV) dan Wuling Indonesian Command (WIND)."Kini, New Cortez menjadi produk ketiga yang dilengkapi WIND dan yang kedua mengaplikasikan Internet of Vehicle IoV. Berkat dua inovasi ini New Cortez bisa dikatakan sebagai pionir Smart MPV dan konsumen sudah bisa mulai melakukan pemesanan,” terang Han Dehong Kamis (24/3/2022) melalui siaran Youtube.Pembaruan ini bisa dilihat dari hadirnya head unit berukuran 10.25” display yang tidak hanya sebagai peranti hiburan selama bepergian namun memiliki kompetensi sebagai koneksi mirrorlink tanpa kabel, USB fast charging, internet connectivity, navigasi sampai dengan pengaturan kendaraan. Berkat head unit ini, New Cortez sudah bisa terkoneksi dengan ponsel pemiliknya melalui aplikasi My Wuling+.Pada mobile aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti Bluetooth Key, Remote Control, Vehicle Positioning, dan Geo-Fencing Security. Melalui Bluetooth Key, pengguna bisa membuka dan mengunci pintu Almaz RS melalui aplikasi via koneksi Bluetooth. Lalu di fitur Remote Control, pengguna bisa memanaskan mesin mobil atau menyalakan AC dari jarak jauh.