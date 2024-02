Mitsubishi L100 EV Mulai Dijual, Cek Harga & Spesifikasinya

Ekawan Raharja • 16 Februari 2024 08:13



Jakarta: Mitsubishi memberikan kejutan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 dengan menampilkan L100 EV. Penampilannya begitu spesial karena mobil ini sudah mulai diproduksi di dalam negeri dan dijual untuk konsumen Indonesia. Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, menjelaskan L100 EV di Indonesia yang merupakan model kei-car kendaraan niaga ringan berbasis baterai (BEV) dan dilengkapi komponen listrik termasuk motor dan baterai penggerak. Dia meyakini mobil tersebut kompetitif secara produk, baik dari segi spesifikasi dan range harga yang ditawarkan, sehingga model ini dapat diserap dengan baik oleh pasar di Indonesia. "Dari hasil proof of concept (POC) yang telah dilakukan bersama para partner disimpulkan bahwa L100 EV menawarkan keunggulan baik dari sisi produk maupun operasional. PT Pos Indonesia sebagai salah satu partner pelaksana dalam aktivitas POC telah mengutarakan intensi lebih lanjut untuk menggunakan L100 EV pada kegiatan operasional logistik di hub Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Kurita pada Kamis (16-2-2024) di IIMS 2024. Hasil Riset di Indonesia Sebelumnya Mitsubishi Motors bersama MMKSI telah melakukan aktivitas Proof of Concept (POC) di Indonesia bersama dengan beberapa partner dari perusahaan yang bergerak dibidang logistik dan jasa sejak tahun 2020. Aktivitas POC yang dilakukan bersama para partner tersebut, disimpulkan bahwa Mitsubishi L100 EV mampu mengakomodir kebutuhan untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Dengan ukuran yang ringkas dengan kemudahan pengendaraan – termasuk turning radius yang kecil; electric power steering & A/T Transmission; performa yang baik di jalan; suspensi yang nyaman; serta terdapat air conditioner (AC) yang mendukung kenyamanan. Sedangkan dari sisi operasional, L100 EV memiliki biaya operasional yang efisien, dan juga license plate yang mendukung mobilitas dengan terbebas dari kawasan ganjil-genap (di wilayah Jakarta). Produksi Mitsubishi L100 EV telah dimulai pada Desember 2023 di fasilitas perakitan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Produksi ini menjadi spesial karena menandakan produksi model L100 EV untuk pertama kalinya diproduksi di luar Jepang. Spesifikasi L100 EV L100 EV memiliki desain yang compact sebagai kendaraan niaga, dengan dimensi 3.395 mm x 1.475 mm x 1.915 mm (PxLxT) dengan ruang kargonya saja berukuran 1.830 mm x 1.370 mm x 1.230 mm. Mobil ini memiliki wheelbase 2.390 mm dengan radius putar 4,3 M sehingga cukup mudah untuk bermanuver. Performa yang ditawarkan L100 EV berasal dari motor listrik dengan tenaga sebesar 31 kW dan torsi mencapai 195 Nm. Kecepatan maksimal yang ditawarkan adalah 100 km/jam. Tenaganya bersumber dari baterai berukuran 20,1 kWh yang mampu membawa mobil melaju sejauh 180 KM (berdasarkan riset WLTC). Para insinyur di Jepang melengkapi mobil ini dengan fitur fast charging dimana untuk mengisi baterai sampai 80 persen hanya membutuhkan waktu maksimal 42 menit saja. Kemudian soal keamanannya, tersedia dual airbag, Traction & Active Stability Control, Immobilizer, seatbelt warning, dan ABS + EBD + BA. Harga Mitsubishi L100 EV L100 EV terdiri dari satu varian yaitu Two-Seaters Blind Van dengan pilihan warna yaitu White Solid. Konsumen bisa membeli mobil niaga ini dengan harga Rp320.000.000 (on the road Jakarta) untuk periode Februari – April 2024. Untuk pengadaan unit operasional konsumen fleet dapat lebih lanjut menghubungi dealer resmi guna mendapatkan program penjualan dan purna jual lainnya.