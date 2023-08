Mengenal Honda Connect, Teknologi Baru yang Diperkenalkan di GIIAS 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Honda Connect bakal diaplikasikan ke banyak model Honda

(UDA)

Jakarta: Honda Indonesia resmi memperkenalkan teknologi Honda Connect di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS ) 2023 yang berlangsung dari tanggal 10-20 Agustus 2023 di ICE, BSD, Tangerang.Honda Connect dapat menghubungkan kendaraan dengan smartphone pemilik kendaraan via internet. Honda C pertama kali disematkan pada All New Honda CR-V yang baru diluncurkan pada ajang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.Teknologi ini dihadirkan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan memudahkan kebutuhan penggunanya. Honda Connect menawarkan tiga nilai yaitu kemudahan, keselamatan serta keamanan sehingga dapat melayani pengguna dalam mengakses berbagai fitur unggulan.Pengguna dapat menemukan fitur Vehicle Status untuk mengakses berbagai informasi secara aktual tentang kondisi kendaraan seperti tingkat bahan bakar, status baterai hingga status airbag.Terdapat pula fitur Remote Vehicle Control yang memungkinkan pengguna mengontrol fungsi kendaraan melalui smartphone dimana pengguna dapat mengunci dan membuka kunci pintu, menyalakan mesin dan A/C hingga mengontrol mobil untuk memberikan respon berupa lampu yang berkedip pada saat pengguna mencari posisi mobil.Sementara itu pada fungsi keselamatan, Honda Connect memiliki fitur Automatic Collision Detection yang bekerja untuk mengirim notifikasi secara otomatis ke layanan darurat Call Center Support dan smartphone pengguna pada saat kecelakaan yang menyebabkan airbag depan mengembang.Kemudian Call Center Support akan menghubungi pengguna dimana melalui fitur ini, pengguna akan mendapatkan bantuan secepat mungkin. Tak hanya itu, ada juga fitur Security Alarm yang aktif apabila kendaraan pengguna mengalami gangguan yang menyebabkan alarm kendaraan menyala seperti membuka pintu mobil secara paksa.Fitur ini bekerja untuk memberikan notifikasi tentang kondisi dari kendaraan ke smartphone pengguna. Lalu ada Speed Alert yang memberikan notifikasi ke smartphone saat kendaraan melewati batas kecepatan yang telah ditentukan.Kemudian dalam fungsi Security terdapat berbagai fitur yang meningkatkan rasa aman pengguna. Salah satunya fitur Find My Car mempermudah pengguna untuk menemukan posisi kendaraan terkini maupun sedang terparkir.Selanjutnya terdapat pula fitur Geofence yang akan memberi notifikasi apabila kendaraan melaju keluar atau masuk dari radius dan lokasi yang sudah ditentukan. Semakin lengkap dengan fitur Emergency Call yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menghubungi Honda Customer Care dan Experience Honda disaat keadaan darurat."Honda Connect dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam memenuhi berbagai kebutuhan dari penggunanya. Kami berharap dengan adanya teknologi konektivitas ini di model flagship Honda membuat pengguna dapat lebih personal dan terhubung dengan kendaraannya," ujar Large Project Leader of Honda CONNECT. Asian Honda Motor Co., Ltd., Automobile Business, Yasuhiro Kawano.New Business Planning Senior Manager PT Honda Prospect Motor (HPM), Ferdianto Budianto mengatakan untuk pertama kalinya teknologi Honda Connect baru ada di All New CR-V. Namun Honda berencana untuk menyematkan teknologi tersebut ke berbagai model Honda."Teknologi ini membantu pemilik kendaraan untuk dapat tetap terhubung dengan kendaraannya. Kami berharap melalui teknologi ini memudahkan pemilik untuk mendapatkan informasi dan layanan dengan lebih cepat. Kami berencana agar kedepannya teknologi canggih ini disematkan pada berbagai model Honda," ungkap Ferdianto.Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet, terdapat lebih dari 215 juta pengguna internet di Indonesia. Dengan demikian penetrasi penggunaan internet terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini mendorong semakin meningkatnya proses digitalisasi dalam penggunaan sehari-hari.Oleh karena itu, konektivitas sudah menjadi kebutuhan seperti mencari informasi hingga mendapatkan suatu proteksi yang aman. Honda Connect dapat diakses melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone di Google Play, Apple App Store serta Huawei AppGallery.