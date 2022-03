All New Honda HR-V, Ada Varian RS Bermesin Turbo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Honda Indonesia secara resmi memperkenalkan All New Honda HR-V untuk konsumen di Indonesia. Pabrikan asal Jepang tersebut hadir dengan inovasi varian RS yang dilengkapi dengan mesin turbocharged.Para insinyur di Jepang mendesain generasi ketiga All New HR-V ini dengan konsep Exceptionally Impressive dengan mengedepankan nilai-nilai SUV yang unik, mendukung gaya hidup melalui desain serta teknologi canggih. Dari sisi eksterior, All New HR-V menampilkan perubahan desain total dengan garis-garis tajam yang membuatnya lebih stylish & sporty dari generasi sebelumnya.Fascia All New HR-V tampil agresif dan sporty dengan desain grille depan baru yang terintegrasi dengan Full LED Headlight with Sequential LED Turning Signal dan dilengkapi dengan LED Fog Light. Sedangkan kesan tangguh khas SUV ditunjukan dengan desain baru pada pelek 18 inci yang agresif.Dari sisi interior, rival Toyota C-HR dan Mazda CX-3 ini dilengkapi layar 4,2 inci Interactive TFT Meter yang menampilkan berbagai informasi saat berkendara, seperti Honda SENSING, Rear Seat Reminder, indikasi lampu pada kendaraan, dan konsumsi bahan bakar untuk pengemudi. All New HR-V juga dilengkapi dengan Shift Knob berbalut kulit, One Push Ignition System & Smart Entry System, Paddle Shift dan Auto A/C. Suasana kabin All New HR-V dibekali dengan material yang didominasi warna hitam dengan jok yang dipadukan dengan kulit serta dilengkapi Rear A/C Ventilation, Air Diffusion Outlet dengan 3 mode pengaturan udara, yaitu normal, diffusion dan closed, serta Panoramic Glass Roof.Penumpang akan dimanjakan selama perjalanan dengan laya sentuh 8 inci yang terintegrasi dengan Bluetooth, Radio AM/FM, Hands-Free Telephone, WebLink dan Smartphone Connection. Pengaturan audio dan fungsi lainnya juga dapat dilakukan dengan mudah melalui Audio Steering Switch yang terletak di roda kemudi. Fitur lain juga telah disematkan di mobil ini seperti Multi-Angle Rear View Camera yang dapat menampilkan 3 tampilan: Normal View, Wide View, dan Top View untuk membantu pengendara saat memarkir mobilnya.