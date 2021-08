Volkswagen Sambut HUT RI dengan Tiguan Allspace Edisi Terbatas

Halaman Selanjutnya

Di balik kap depan…

Volkswagen Indonesia punya cara tersendiri untuk menyemarakan HUT Ke-76 Republik Indonesia (RI). Mereka secara resmi meluncurkan Tiguan Allspace The Sport Edition untuk konsumen di Tanah Air.Head of Marketing and Communications Volkswagen PT Garuda Mataram Motor, Rony Syarif, menjelaskan varian khusus unik ini dijual secara terbatas dan memiliki sejumlah perbedaan di sektor eksterior. Sayangnya dia tidak bisa menyebutkan berapa unit Tiguan Allspace The Sport Edition yang disediakan untuk konsumen di Indonesia."Tiguan Allspace sebagai sebuah SUV tak hanya menyuguhkan pilihan tersebut (keunggulan berupa kepraktisan dan daya angkut 7 penumpang), namun juga memberikan opsi yang semakin eksklusif dengan kehadiran edisi spesial The Sport Edition. Model ini ditawarkan secara terbatas dalam rangka menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI tahun 2021 ini,” ujar Rony Syarif melalui keterangan resminya.Dari segi penampilan, Tiguan Allspace The Sport Edition mendapatkan bumper depan dan belakang yang baru, trim pintu dengan aksen warna senada dengan body, diffuser berwarna hitam, spoiler dan atap berwarna hitam, dan cover spion disamakan dengan warna body.Tiguan Allspace The Sport Edition masih menggunakan rancang bangun MQB (modular transverse matrix) dan mampu menghadirkan jok baris ketiga. Apabila baris ketiga tidak digunakan, jok bisa dilipat dan memberikan bagasi sebesar 700 liter dan ketika jok kedua dilipat bisa menghadirkan bagasi mencapai 1.775 liter. Mobil ini diklaim oleh mereka sangat sesuai dengan konsumen di Indonesia yang menyukai mobil dengan 7 orang penumpang dan kapasitas bagasi yang besar.