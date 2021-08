Ssst... Nissan Sudah Jual Mobil Listriknya Di Indonesia

Tanpa ada seremonial, Nissan secara resmi mulai menawarkan mobil listrik mereka kepada konsumen di Indonesia. Mobil bergaya hatchback ini dipasarkan dengan harga yang cukup bersaing dengan Hyundai Ioniq.Jenama asal Jepang ini sudah mulai memasarkan Leaf dengan harga Rp649 juta untuk one tone dan Rp651 juta untuk dual tone (on the road DKI Jakarta). Bahkan di awal pekan ini, mereka sudah membuka pre-booking bagi konsumen yang menginginkan mobil tanpa emisi gas buang tersebut.Presiden Direktur PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Evensius Go, menyebutkan saat ini para konsumen otomotif sekarang ini sudah mulai mempertimbangkan kendaraan listrik. Ucapan Evensius Go ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nissan dan Frost & Sullivan pada akhir tahun 2020 silam.“Kehadiran Leaf di Indonesia merupakan jawaban atas antusiasme ini, sekaligus juga menegaskan komitmen untuk menghadirkan mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan lebih aman. Mobil ini akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan,” ujar Evensius Go melalui keterangan resminya.Sebagai mobil listrik, mobil bergaya hatchback ini dibekali dengan motor listrik berkode EM57 yang dikawinkan dengan baterai lithium-ion berkapasitas 40 kWh. Nah, dari perpaduan itu mobil listrik ini mampu melontarkan tenaga maksimal hingga 148 daya kuda dan torsi puncak 320 Nm.