GIIAS 2023, BMW Bawa Mobil yang Belum Pernah Diperkenalkan

BMW dipastikan menjadi salah satu peserta Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Dari serangkaian mobil baru yang dipajang, mereka siap menampilkan mobil baru yang belum pernah diperkenalkan.Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'Tania, menyebutkan akan membawa 1 model baru yang belum pernah diperkenalkan di Indonesia. Mobil ini dihadirkan untuk mendukung tema 'The Next Level of Luxury' di GIIAS 2023."Kalau yang dipastikan itu pada saat di GIIAS temanya the next level of luxury, kita menghadirkan semua kendaraan mewah dari seri 8, 7, X7, semua akan kita bawakan di sini. Jadi nanti akan kita bawa lagi satu bintangnya lagi," ujar Jodie di The Langham Jakarta."Kita belum pernah komunikasikan di mana pun.Maksudnya di Indonesia belum pernah diluncurkan," tambah dia lagi.Secara keseluruhan, mereka akan memapilkan 24 unit mobil selama pameran berlangsung. 15 Diantaranya bisa mereka coba di area test drive yang sudah disediakan.BMW merupakan 1 dari 49 merek kendaraan yang ikut serta GIIAS 2023. 29 merek roda empat yakni: Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Wuling. 5 merek dari kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, UD Trucks.Serta 15 merek dari kendaraan roda dua; Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, Ion Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa.Selain kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan kendaraan roda dua, 3 merek Karoseri juga hadir pada GIIAS 2023, yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem. Lebih dari 100 merek peserta dari industri pendukung juga akan unjuk gigi dalam penyelenggaraan GIIAS 2023.