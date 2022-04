New Honda Brio RS Urbanite Edition, Lebih Mahal Dari Mobilio

Honda Indonesia melakukan penyegaran untuk model New Brio RS Urbanite Edition dengan sejumlah perubahan eksterior. Perubahan ini membuat harga New Brio RS Urbanite Edition mendapatkan penyesuaian dan melewati harga Mobilio.Tampilan eksterior New Brio RS Urbanite Edition kini hadir dengan New Tailgate Wing Spoiler, New Matte Black Alloy Wheels Design, dan sentuhan emblem Urbanite untuk membedakannya dengan varian Brio lainnya. Tak hanya itu, kini mobil mungil tersebut hadir dengan dua pilihan warna baru yaitu Taffeta White Two Tone dan Crystal Black Pearl melengkapi dua pilihan warna lainnya, yaitu Phoenix Orange Pearl Two Tone dan Carnival Yellow Two Tone.Penyegaran untuk varian ini melengkapi berbagai fitur yang telah hadir pada versi sebelumnya, yaitu Front Under Spoiler dan Rear Under Spoiler yang dilengkapi dengan Diffuser, Black Side Under Spoiler dan Black Side Door Mirror yang dilengkapi dengan LED Turning Signal dan Black Door Handle.Dari segi tenaga, tidak ada perubahan yang dilakukan dari pihak pabrikan. Masih mengandalkan mesin 1.200 cc i-VTEC dengan tenaga 90 PS @ 6.000 rpm dan torsi 110 Nm @ 4.800 rpm. Tenaga ini kemudian disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual atau CVT.Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menjelaskan Brio merupakan salah satu model dengan penjualan tertinggi saat ini. Khusus untuk varian Urbanite ini menyasar para anak muda yang dinamis, sehingga perlu mengikuti selera pasar.