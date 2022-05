Jepang Turun Tangan untuk Atasi Inden All New Honda HR-V

Inden atau masa tunggu pemesanan kendaraan untuk model All New Honda HR-V terjadi di berbagai negara. Ada sejumlah alasan yang membuat pemesanan mobil ini cukup panjang, mulai dari pemesanan yang tinggi hingga gangguan pasokan chip semikonduktor.Data dari pihak pabrikan menunjukan SPK All New HR-V sudah mencapai 9.032 unit. Sementara, wholesales alias pengiriman ke dealer plus konsumen baru kisaran 3.100 unit hingga April kemarin.Business Innovation, Sales, and Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menjelaskan untuk inden SUV 5 orang penumpang itu berbeda-beda tergantung daerahnya. Bahkan di Lombok untuk pemesanan All New HR-V bisa mencapai 5 bulan.“Di sini (Lombok) saja ada 40 SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang belum dikirimkan dan saya hanya bisa memberikan delapan unit per bulan. Berarti bisa 5 bulan. Itu dengan kondisi produksi 1.500 unit per bulan,” ucap Billy pada Senin (23-5-2022) di Sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat.Namun secara rata-rata, untuk pemesanan bisa 3 - 4 bulan untuk varian RS Turbo Two Tone. Sedangkan untuk Tipe S bisa lebih ringkas sekitar 2 - 3 bulan.