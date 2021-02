All New HR-V Meluncur, Ada Varian Hybrid-nya

Halaman Selanjutnya

Honda akhirnya memperkenalkan All New Honda Vezel atau yang lebih familiar di Indonesia dengan nama HR-V. Mengingat mobil ini hadir sebagai generasi ketiga, banyak ubahan yang dilakukan jenama asal Jepang itu agar bisa bersaing di pasar otomotif global.Ubahan terjadi di sektor eksterior dan interior dengan tampilan yang jauh berbeda dengan model yang dipasarkan sekarang ini. Mereka mencoba mengembangkan generasi terbaru HR-V ini dengan konsep Sleek & Long Cabin.Dari fascia di depannya, All New HR-V ini tampak mewah dan modern berkat penggunaan grill horizontal rapat ditambah grill honeycomb di bagian bawah. Grill bagian atas menyambungkan antara lampu LED di kiri dan kanan, dan tampak proporsional.Bagian samping sangat jelas mengisyaratkan DNA SUV di All New HR-V. Tampak jelas tarikan garis tegas dari area sisi kap mesin hingga lampu belakang, over fender yang tegas, begitu juga skirt yang tebal berwarna hitam.Lekukan di pilar C tampak mengalir dinamis layaknya mobil coupe nan mewah. Berpadu dengan lampu LED horizontal yang mengalir dari kiri hingga kanan, menguatkan kesan mewah.