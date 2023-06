Rencana Pengembangan Kendaraan Listrik Versi Daihatsu Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Daihatsu sudah mengumumkan rencana pengembangan kendaraan listrik per tahun depan. Namun pihak perwakilan di Indonesia menegaskan timeline tersebut baru di Jepang.Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, mengetahui pertemuan antara pihak prinsipal dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, pada Selasa (6-6-2023) di Tokyo Jepang. Pernyataan pihak prinsipal mengenai pengembangan mobil listrik di tahun depan, ditegaskan Sri Agung, masih untuk di Jepang."Di Jepang sendiri belum ada, Kalau lihat kutipan dari Kementerian (Kemenperin) langsung, Jepang baru mulai tahun depan. Ya, kalau kemarin matsubayashi-san (Chairman Daihatsu Motor Co., Ltd,) itu tahun depan untuk di Jepang," jelas Sri Agung pada Kamis (8-6-2023) di Ancol Jakarta.Sri Agung menjelaskan untuk menghadirkan kendaraan listrik di Indonesia juga masih membutuhkan studi. Terlebih terhadap daya serap konsumen mereka yang mayoritas di segmen konsumen pembeli mobil pertama."Nanti kita lihat, karena kembali lagi, kami kan sangat besar di first buyer (pembeli pertama mobil). Apakah first buyer siap dengan kendaraan listrik? yang mana yang tepat untuk first buyer? Karena kita (konsumen) 70 persen first buyer, apakah konsumen di segmen ini sangat siap?"Sri Agung juga membeberkan daya beli para konsumen first buyer ini rata-rata puncaknya di Rp300 jutaan. "Tapi range kalo kami, harganya paling tidak di Rp300 juta dan lain-lain."Sebelumnya dihadapan Agus, Matsubayashi mengatakan pihaknya akan mengupayakan hadirnya kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Namun perlu bekerja keras untuk menyiapkan line up produksi yang sesuai dengan daya beli masyarakat.“Selain itu, kami belum memproduksi EV (electric vehicle/kendaraan listrik) di Jepang. Rencananya tahun depan baru akan memulai produksi EV,” ujar Sunao melalui keterangan resmi dari Kementerian Perindustrian.