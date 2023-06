Wajah Baru New Daihatsu Terios, Harga Naik 5%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Astra Daihatsu Motor (ADM) melakukan perubahan minor untuk model Terios. Pabrikan asal Jepang itu memberikan penampilan baru di sektor eksterior dan interior agar menyesuaikan dengan konsumen.Para insinyur masih mempertahankan DNA SUV yang bisa diandalkan di berbagai kondisi jalanan. Kemudian untuk New Terios mendapatkan pembaruan dari aspek eksterior, interior, dan fitur keselamatan.Tampilan baru ditunjukan dengan ubahan di sektor bumper, grill, lampu iluminasi di dekat fog lamps, sampai penggunaan aero kit di bumper dan belakang, side stone guard, dan side molding. Sebagai pelengkap, kini bagian kaki-kaki mendapatkan pelek 16 atau 17 inci alloy wheel (tergantung pilihan konsumen).Suasana interior juga berubah dengan jok kombinasi kulit. Di bagian arm rest penumpang depan juga terdapat jahitan benang merah yang memberikan kesan sporty.Fitur baru yang dihadirkan untuk aspek kenyamanan penumpang adalah wireless charging, head unit touch screen 7 inci dengan dukungan konektivitas Android Auto atau Apple Carplay. Sedangkan aspek keselamatan ditingkatkan dengan 6 titik airbag untuk varian Terios R Custom.Secara keseluruhan, saudara kembar dari Toyota Rush, hadir dengan 3 varian dan 6 pilihan warna. Konsumen bisa membeli dengan harga mulai dari Rp236 jutaan sampai Rp303 jutaan (on the road DKI Jakarta)."Dengan perubahan minor change rasa mayor change ini, kenaikan harga hanya 1-5 persen dari versi kemarin," ucap Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), Hendrayadi Lastiyoso, pada Kamis (8-6-2023) di Ancol Jakarta.Tampilan Terios baru ini bisa menjadi alternatif konsumen yang ingin tampilan berbeda dari Rush. Dari segi harga juga tidak berbeda jauh karena Rush ditawarkan mulai dari Rp280 jutaan sampai Rp303 jutaan (on the road DKI Jakarta).Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director PT ADM, Sri Agung Handayani, menyebutkan secara keseluruhan Terios sudah hadir selama 17 tahun ke belakang. Kini mereka memberikan penyegaran sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen."Dengan beragam fitur baru terkini, New Terios dapat menjadi mobil SUV pilihan bagi mereka yang aktif dan berkarakter, yang ingin lebih mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan tema Reflaction of You, sekaligus memberikan pengalaman berkendara seru serasa berpetualang,” ujar Sri Agung Handayani pada Kamis (8-6-2023) di Ancol Jakarta.