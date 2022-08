Debut di GIIAS, Subaru Luncurkan Dua Model Anyar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

All New Subaru XV

Halaman Selanjutnya

All New Subaru XV sendiri…

Jakarta: Subaru untuk pertama kalinya ikut serta meramaikan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS ) yang berlangsung di ICE, BSD, Tangerang.Jenama otomotif asal Jepang ini merilis dua model baru yakni All New Subaru XV dan All New Subaru BRZ.Chief Operating Officer, Subaru Indonesia Arie Christopher mengatakan selain memperkenalkan line up terbaiknya, keikutsertaan Subaru di GIIAS juga bertujuan untuk memperkuat identitas brand mereka.“Ini hari yang bersejarah untuk Subaru, mengingat sejak pertama kali Gaikindo menyelenggarakan GIIAS di ICE BSD City, brand Subaru belum pernah berpartisipasi. Semakin istimewa juga dengan peluncuran dua model penting yang membentuk brand Subaru secara global: the all-new Subaru XV dan the all-new Subaru BRZ,” kata Arie Christopher.All new Subaru XV merupakan kendaraan segmen SUV premium yang menawarkan kenyamanan dan performa.Model ini mengusung mesin Subaru Boxer 4 silinder 2,0 liter yang mengeluarkan tenaga 156ps dan torsi maksimal 196Nm mulai di 4,000rpm.Tenaga disalurkan lewat transmisi Lineartronic CVT 7-percepatan yang tersambung dengan sistem S-AWD dan X-Mode terbaru.