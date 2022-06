Simak, Ini Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru Juni 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bagi konsumen yang ingin membeli kendaraan baru Toyota bisa terlebih dahulu melirik daftar harga terbaru bulan Juni 2022.Selain itu, tidak ada salahnya mencari tahu program promo yang diberikan dealer yang selalu berubah-ubah di setiap bulan.Memasuki semester kedua tahun 2022, dealer resmi Toyota, Auto2000 menyediakan beragam promo khusus bulan Juni. Misalnya mulai dari promo Junius DP Ringan Agya - Calya dengan promo DP ringan Rp 34 juta.Promo Junius EZ Deal dalam bentuk cicilan ringan EZ Deal mulai dari Rp 2,5 jutaan perbulan untuk Toyota tipe terpilih. Serta Promo Junius Deal Bunga 0% Raize yakni konsumen bisa langsung mendapatkan bunga 0% dengan tenor 6 bulan untuk pembelian di bulan Juni.Tak hanya itu, di bulan Juni 2022 juga sudah tersedia Toyota C-HR Hybrid yang dilengkapi dengan teknologi keselamatan Toyota Safety Sense (TSS) untuk memberikan keamanan lebih optimal.Fitur TSS yang dimiliki oleh New C-HR Hybrid terdiri atas Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane Departure Alert (LDA), dan Automatic High Beam (AHB). New C-HR Hybrid juga dilengkapi fitur keselamatan lain seperti Rear Cross Traffic Alert (RCTA) dan Blind Spot Monitor (BSM).New C-HR Hybrid TSS memperoleh penyegaran desain luar dan dalam. Seperti headlamp yang lebih tajam dipadukan bersama lampu belakang LED yang dinamis. Terdapat auto windshield wiper dengan rain sensor dan new 18 inch alloy wheel. Integrated smartphone connection tersedia di head unit serta Nano E Ion Generator pada AC, tombol TSS pada setir, new sunvisor with mirror and lamp, hingga electronic rear view mirror dengan fitur auto dimming.