Generasi Ke-6 Honda CR-V Punya Mesin Turbo atau Hybrid

Honda CR-V generasi keenam kini sudah mulai mengaspal untuk pertama kalinya di Amerika Serikat. Mobil SUV monokok ini hadir dengan sejumlah teknologi baru, termasuk pilihan mesin turbo atau Hybrid Electric Vehicle (HEV).Para insinyur pabrikan merek Jepang tersebut menawarkan varian EX dan EX-L menggunakan mesin berkapasitas 1.500 cc turbocharged 4 silinder segaris yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 190 daya kuda. Sementara itu untuk All New CR-V tipe Sport dan Sport Touring menggunakan mesin berkapasitas 2.000 cc 4 silinder segaris dipadu dengan dua motor sistem hybrid (two motor hybrid system) yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 204 daya kuda.All New CR-V generasi keenam tipe EX & EX-L menggunakan transmisi CVT di mana kini dilengkapi dengan teknologi Step-Shift programming yang dapat membuat perpindahan gigi lebih terasa ketika berkendara. Sementara untuk tipe Sport dan Sport Touring menggunakan transmisi two-motor hybrid system yang khusus disematkan untuk mobil-mobil HEV.Selain itu Real Time All-Wheel Drive with Intelligent Control System juga mendapatkan improvisasi dalam hal manajemen traksi pada berbagai kondisi jalanan yang licin seperti bersalju maupun berlumpur. Sensasi mengemudi juga semakin seru dengan mode berkendara ECON, Normal, dan Snow untuk tipe EX & EX-L; kemudian ECON, Normal, Snow, dan Sport untuk tipe Sport dan Sport Touring.Generasi keenam CR-V hadir dengan teknologi serta fitur baru seperti; Retuned Real Time All-Wheel Drive with Intelligent Control, Hill Descent Control, Snow driving mode, next gen front airbags, new standard knee and rear passenger side-impact airbags, Honda Sensing yang hadir dengan new wide-view camera and radar, new Traffic Jam Assist (TJA), Low-Speed Braking Control, serta Traffic Sign Recognition system (TSR).