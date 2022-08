Audi Q7 Terbaru Muncul di GIIAS 2022, Harga Rp2,1 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Audi memperkenalkan line up terbaru yaitu New Audi Q7 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung tanggal 11-21 Agustus 2022 di ICE, BSD, Tangerang.“The New Audi Q7 tampil dengan sosok baru baik secara desain maupun teknis. Sosoknya menampilkan garis desain keluarga SUV Q Audi yang menawarkan kedinamisan hebat, kenyamanan istimewa, termasuk kabinnya yang lapang,” ujar Andrew Nasuri, Presiden Direktur, PT Garuda Mataram Motor.The New Audi Q7 hadir sebagai SUV dengan bahasa desain terbaru dengan grill segi delapan Singleframe berukuran besar dengan enam garis vertikal. Di bagian belakang, garis chrome horizontal menambah tampilan visual yang unik.Dimensi Audi Q7 terbaru ini bertambah panjang hingga 11 mm sehingga menghadirkan ruang yang kabin yang lebih lega. Di sisi interior, the New Audi Q7 mengombinasikan kemewahan kualitas kepraktisan.New Audi Q7 menawarkan kenyamanan berkendara untuk perjalanan jarak jauh, mobilitas perkotaan, hingga melibas medan offroad. Kenyamanan tersebut didukung round clearance ideal dengan teknologi suspensi udara, serta sistem penggerak empat roda quattro.