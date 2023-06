Begini Cara Suzuki Perkenalkan XL7 Hybrid ke Warga Depok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Suzuki Indonesia terus melanjutkan euforia peluncuran New XL7 Hybrid dengan menggelar pameran selama dua hari di Ancol dan Sentul pada tanggal 17 Juni dan 18 Juni 2023 lalu.Kali ini, Suzuki Indomobil Sales (SIS) hadir di salah pusat perbelanjaan terbesar di Kota Depok, yaitu Margocity Depok untuk mendekatkan diri dengan konsumen lewat beragam kegiatan menarik dari tanggal 24 - 25 Juni 2023 di atrium utama, Margocity.Tak hanya memamerkan New XL7 Hybrid, calon konsumen juga bisa melakukan test drive secara langsung serta tersedia program penjualan menarik untuk mereka yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan tersebut.Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS mengatakan salah satu alasan mengapa Suzuki selenggarakan pameran di wilayah Depok adalah tingginya kebutuhan masyarakat akan kendaraan yang tangguh tetapi stylish untuk dipakai bekerja dan berbisnis di tengah kota."Suzuki memahami kebutuhan keluarga Indonesia akan mobil SUV dengan kapasitas yang lapang dan mampu melalui berbagai medan perjalanan namun tetap memiliki persona yang modern. Terlebih di masa kini, kebutuhan akan kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan adalah sebuah keharusan untuk menemani aktivitas dan petualangan keluarga,” ujar Donny.Kota Depok sendiri merupakan kawasan padat dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa. Sebanyak 62% termasuk dalam golongan pekerja yang cukup banyak melakukan mobilisasi ke tengah kota Jakarta.Sebagai salah satu kota dengan tingkat lalu lintas yang cukup padat, teknologi SHVS pada New XL7 Hybrid sanggup mengurangi penggunaan bahan bakar saat tidak diperlukan, terutama ketika menghadapi kemacetan.XL7 Hybrid mengusung teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang disematkan pada mesin K15B. Teknologi SHVS dilengkapi dengan komponen Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-ion Battery yang memiliki fungsi acceleration assist untuk meringankan beban mesin saat berakselerasi, regenerative braking dengan memanfaatkan momen deselerasi untuk menghasilkan kembali daya listrik yang akan disimpan di baterai, serta engine auto start-stop yang akan menghentikan proses pembakaran dalam mesin ketika tidak diperlukan selama perjalanan sehingga akan membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien dan meminimalisir emisi gas buang.Teknologi SHVS ini juga membuat XL7 Hybrid minim biaya perawatan, terlebih karena komponen Lithium-ion battery dijamin dengan garansi resmi selama 8 tahun/160.000 km.Bagi calon konsumen yang hadir di booth pameran Suzuki di Margocity Depok dapat mengantongi program penjualan yang telah dihadirkan khusus oleh Suzuki berupa tawaran menarik berupa DP/uang muka yang rendah, pilihan tenor hingga 7 tahun, cicilan ringan dengan bunga kredit yang kompetitif, hingga tambahan cashback sebesar Rp 4 Juta untuk program trade in dan juga hadiah menarik yang dapat dibawa langsung oleh calon konsumen."Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir, karena Suzuki hadir di 33 kota di Indonesia, termasuk Jabodetabek. Calon konsumen dapat menghadiri pameran yang berlangsung di kota masing-masing untuk melihat dan mencoba secara langsung sensasi mengendarai New XL7 Hybrid. Tujuannya agar Suzuki dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan merata," pungkas Donny.