GIIAS 2023 Jadi Panggung World Premiere SUV Mitsubishi

Mitsubishi Motors sudah memiliki rencana untuk melakukan peluncuran sport utility vehicle (SUV) terbarunya. Bahkan, mereka memastikan panggung world premier-nya akan berlangsung di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.“PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) saat ini sedang melakukan persiapan yang intensif untuk menjadi negara pertama yang akan memperkenalkan dan memasarkan The New SUV ini di ajang GIIAS 2023 pada Agustus mendatang. Secara bertahap informasi tentang The New SUV ini diberikan kepada masyarakat, termasuk juga aktivitas pre-order yang telah dilaksanakan sejak akhir May 2023 lalu," ujar Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Atsushi Kurita, melalui keterangan tertulisnya.Disebutkan bahwa peluncurannya akan berlangsung pada 10 Agustus 2023. Kemudian, model baru ini akan dilengkapi dengan 4 mode penggerak, termasuk mode wet, dan untuk pertama kalinya ada di jajaran mobil mereka."Pengujian yang luas terhadap model terbaru ini telah dilakukan di berbagai medan dan jalan di Indonesia, karena ini merupakan negara pertama di mana kendaraan ini akan dipasarkan. Performanya telah disesuaikan untuk memenuhi tuntutan konsumen Indonesia."SUV yang dihadirkan ini merupakan pengembangan dari Mitsubishi XFC Concept. Pihak pabrikan juga menjanjikan desain yang ditawarkan tetap dipertahankan sampai masuk jalur produksi.Director of Product Strategy Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Hikaru Mii, mengatakan pihaknya berusaha untuk bisa mempertahankan desain seperti yang ada saat ini. Alasannya sudah jelas, konsumen menyukai desain tersebut."Tentu akan kami pertahankan desain utama di konsep ini. Saya yakin akan sangat mirip dengan produksi massal. Kami akan berusaha yang terbaik," kata Hikaru Mii Jumat (17-02-2023)di IIMS 2023.