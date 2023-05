Suspensi Citroen C3 Tawarkan Sensasi Layaknya Naik Karpet Terbang?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Ketika bicara mobil rakitan India, umumnya dianggap down spec untuk digunakan di Indonesia. Lantaran beberapa pertimbangan, menyesuaikan dengan karakter penggunanya. Begitupula anggapan terhadap Citroen C3, produk rakitan India yang belum lama ini diperkenalkan di Tanah Air. Namun ternyata tidak demikian dengan kendaraan bertransmisi manual tersebut.Sewaktu berkesempatan menjajalnya, menempuh rute Jakarta-Bandung, melalui Kota Subang dan Lembang, anggapan tersebut seakan sirna. Berangkat dari kantor pusat Citroen, di Wisma Indomobil, Jl. MT. Haryono, Jakarta Timur, rombongan media terpilih melakukan sesi test drive mengendarai 5 mobil yang didominasi kelir dual tone.Mobil kategori Low SUV, tapi diklaim oleh principal masuk kategori Hatchback, menawarkan dimensi yang kompak layaknya city car. Duduk di belakang kemudinya, mengalihkan pandangan ke sekitar interior kelihatan tampilan mobil yang sesuai harganya. Bahkan ada beberapa fitur, yang ke depannya mungkin perlu sedikit penyesuaian dengan karakter pengguna di Indonesia.Ambil contoh, tombol pengatur kaca spion yang di kalangan teman-teman jurnalis dijuluki tombol “voice command”, alias perintah suara. Pasalnya untuk mengatur posisi kaca spion kiri, pengemudi harus minta tolong penumpang di sebelahnya dengan perintah suara. Mobil ini belum dilengkapi tombol pengaturan spion dari posisi pengemudi seperti mobil kebanyakan.Kemudian, untuk tombol pembuka kaca bagian belakang kiri dan kanan, terletak di tengah yaitu pada bagian konsol tuas transmisi. Tetapi seperti dikatakan Head PR PT Indomobil Wahana Trada, Herry Noverino, di sela-sela sesi test drive, Selasa (30/5/2023), hal tersebut bisa jadi ke depannya akan lebih disesuaikan dengan kebiasaan pengguna di Indonesia.Tetapi yang perlu mendapat perhatian dan digarisbawahi pada mobil ini adalah performa saat mengendarainya, yang layak mendapatkan apresiasi. Terutama pada bagian suspense. Sewaktu diajak melintasi rute yang dilalui, baik melibas trek lurus jalan bebas hambatan, maupun jalur lika-liku, tanjakan dan tikungan dengan permukaan aspal yang tidak selalu mulus.Suspensi mobil ini terasa empuk dengan menawarkan kenyamanan dalam mengendarainya. Bantingan suspensinya tidak membuat posisi duduk terombak-ambing, dan membuat pening kepala. “Memang selama ini Citroen dikenal dengan keunggulan suspensi Hydro Pneumatic. Kenyamanan suspensinya memberikan rasa berkendara yang boleh kami bilang mengusung konsep Happy Space, kenyamanan berkendara layaknya karpet terbang,” ungkap Herry.Menilik dari data speknya, suspensi yang digunakan pada varian ini adalah McPherson Strut with Coil Spring dan Rear Twist Beam with Coil Spring. Dalam mengejar akselerasi, mobil 5-percepatan yang mengusung mesin 1.198 cc dengan daya maksimum 81 Hp @ 5.750 rpm dan torsi maksimum115 Nm @ 3750 rpm relative tidak mengecewakan.Pada posisi gigi 2 dan 3, kendaraan 5-seater ini masih asik dibesut melibas tanjakan-tanjakan yang disajikan sepanjang rute Purwakarta, Subang dan Lembang. Bahkan ketika diminta melalui tanjakan yang kira-kira tingkat kemiringan hingga 40 derajat, mobil ini tidak terkesan ambekan. Masih “easy going”, walaupun dalam kondisi kemacetan sore hari di jalur Lembang menuju Dago, Bandung.Sesampainya di titik finis, mencoba melihat jarak tempuh sekitar 170 km, konsumsi bahan bakar mobil yang memiliki kapasitas tangka bahan bakar 30 L ini, posisi semula 7 bar berkurang sebanyak 3 bar. Hadir dalam pilihan warna monotone yang eye-catching seperti Polar White, Zesty Orange, Platinum Grey dan Steel Grey.Sedangkan pilihan warna dual tone seperti bodi Polar White dengan atap Zesty Orange, bodi Platinum Grey dengan atap Zesty Orange, bodi Steel Grey dengan atap Zesty Orange, bodi Polar White dengan atap Platinum Grey, bodi Zesty Orange dengan atap Platinum Grey dan bodi Steel Grey dengan atap Platinum Grey.Warna monotone Citroen C3 dibanderol dengan harga Rp225 juta. Warna dual tone dibanderol dengan harga Rp230 juta. Selain itu, ada juga pilihan warna monotone plus aksesoris dengan harga Rp231 juta, serta warna dual tone plus aksesoris dengan harga Rp236 juta, semua dalam on the road DKI Jakarta.