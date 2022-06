Mengeksplorasi Teknologi Serta Fitur Ertiga Hybrid Rute Surabaya-Malang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: All New Ertiga Hybrid merupakan produk terbaru Suzuki yang baru saja diluncurkan pada tanggal 10 Juni 2022 lalu. Ertiga Hybrid menjadi langkah awal Suzuki Indonesia menuju era kendaraan elektrifikasi.Suzuki Ertiga Hybrid memiliki beberapa keunikan, salah satunya adalah model ini tetap diperuntukkan sebagai kendaraan harian namun dibekali tekonologi yang dikembangkan khusus bernama Suzuki Smart Hybrid.Untuk mengedukasi masyarakat luas, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengajak puluhan jurnalis otomotif untuk mengeksplorasi secara langsung sensasi Ertiga Hybrid, mulai dari performa, kenyamanan, fitur-fitur yang ditawarkan, hingga efisiensi bahan bakar yang menjadi keunggulan Ertiga Hybrid.Sesi test drive yang berlangsung pada tanggal 22-24 Juni 2022 ini memilih rute Surabaya-Malang karena Jawa Timur dinilai representatif untuk menjajal performa Ertiga Hybrid dengan teknologi Suzuki Smart Hybrid dan beragam fitur lainnya.Suzuki menyediakan 7 unit All New Ertiga Hybrid bertransmisi otomatis dan manual. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi awak jurnalis untuk mencoba dan merasakan langsung teknologi dan fitur-fitur LMPV (Low Multi-Purpose Vehicle) hybrid tersebut.Selama kegiatan test drive, para peserta merasakan langsung kinerja teknologi Suzuki Smart Hybrid dan mesin K15B yang telah disematkan pada All New Ertiga Hybrid, sekaligus membuktikan manfaat dari ISG (Integrated Starter Generator) serta Lithium-ion battery yang membuat kendaraan menjadi lebih efisien dari sisi konsumsi bahan bakar.