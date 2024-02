Toyota Buka Pemesanan GR Corolla di IIMS, Berapa Harganya?

Adri Prima • 17 Februari 2024 13:48



Jakarta: Toyota Astra Motor (TAM) memperkenalkan model terbaru dari lini Gazoo Racing yakni Toyota GR Corolla di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang berlangsung dari tanggal 15-25 Februari 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keistimewaan GR Corolla adalah mesin turbo berkode G16E-GTS yang sama dengan yang digunakan pada GR Yaris. Racikan engineer TGR menjadikan mesin 3-silinder 1.618 cc berteknologi D-4ST & Port Injection ini, sanggup menghasilkan tenaga 300 PS pada 6.500 rpm dan torsi 370 Nm pada 3.000–5.550 rpm. Lebih besar dari mesin GR Yaris yang basisnya memproduksi tenaga 261 PS dan torsi 360 Nm. "GR Corolla memberikan race performance yang luar biasa, membuat takjub yang memandangnya, memberikan excitement dan joy of GR bagi siapapun yang berada di balik kemudinya, namun tetap memadai untuk daily use," kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy. Toyota juga langsung membuka keran pemesanan lewat program pre-booking selama IIMS. Meski begitu, harga resmi GR Corolla belum diumumkan. Berstatus completely built up (CBU) Jepang, estimasi harga GR Corolla sepertinya akan tembus di angka Rp1,3 miliar OTR Jakarta. Line up GR di IIMS 2024 Selain debut GR Corolla, di IIMS kali ini Toyota Indonesia juga memajang seluruh line up Gazoo Racing seperti Agya GR Sport, Yaris Cross GR Parts HEV, dan RAV4 GR Sport PHEV. "Saat ini, popularitas brand GR meningkat signifikan dibuktikan dari 19 produk yang dipasarkan, dimana komposisi model GR mencapai 80%. PT Toyota-Astra Motor (TAM) memajang GR model yang terdiri atas GR Pure, GR Sport dan GR Parts di ajang IIMS 2024, bersamaan dengan launching penjualan GR Corolla," terang Anton Jimmy. Di pameran kali ini, Toyota juga memperkenalkan mobil balap All New Agya GR Sport dengan livery baru Toyota Gazoo Racing Indonesia yang akan berkompetisi di beberapa cabang balapan. Oli khusus untuk pengguna GR Toyota juga merilis oli resmi Toyota Motor Oil (TMO) TGRI yang baru. Pelumas ini menggantikan TMO 0W-20 Full Synthetic Oil yang selama ini digunakan TGRI di sirkuit balap bersamaan dengan TMO TGRI Injector Cleaner. TMO TGRI Oil terbaru masih memiliki viskositas 0W-20 dan kini dilengkapi Synthetic Ester Technology untuk meningkatkan performa unggul dan menjaga daya tahan mesin mobil agar tetap aman meski di push to the limit. Selain untuk balapan, oli spesial dengan spesifikasi tinggi ini juga direkomendasikan untuk digunakan oleh semua line-up GR di Indonesia. "Aktivitas Gazoo Racing tidak terfokus hanya pada motorsport melainkan juga ekosistemnya. Visi kami merupakan penerapan lebih jauh dari continuous improvement yang kemudian menjadi dasar bagi seluruh proses development, baik untuk balapan, produk, maupun seluruh ekosistem pendukungnya," beber Anton Jimmy.