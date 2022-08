HRC Resmi Pasok Mesin F1 Red Bull Racing Hingga 2025

Halaman Selanjutnya

Jenama asal Jepang ini…

Honda sempat mengumumkan akan berhenti memasok mesin Formula One (F1) pada akhir musim 2021. Akan tetapi, rencana ini dibatalkan dan mereka masih akan terus memasok mesin mobil F1 hingga 3 tahun mendatang.Honda dan Red Bull akhirnya mengumumkan untuk melanjutkan kerjasama dalam bidang teknis dimana Honda Racing Corporation (HRC) mensuplai mesin balap (power unit) untuk Red Bull hingga akhir tahun 2025.HRC memulai perannya sebagai penyedia mesin balap (power unit) yang diberi nama Red Bull Powertrains (RBPT) untuk tim Red Bull Racing dan Scuderia Alpha Tauri pada musim balap F1 tahun 2022 ini.Hingga paruh musim pertama F1 2022 ini, tim Red Bull Racing berhasil memuncaki klasemen sementara konstruktor dengan 431 point dan prestasi terbaik meraih 9 kemenangan dari 13 seri balapan. Sementara itu juga di klasemen pembalap, juara dunia F1 2021, Max Verstappen, juga memimpin klasemen sementara hingga paruh musim F1 2022 ini dengan 258 point dan prestasi terbaik 8 kemenangan sejauh ini.Head of Corporate Communications Supervisory Unit, Honda Motor Co., Ltd. and President of Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, mengatakan “kami menyambut baik komitmen dalam hal melanjutkan kerjasama teknis antara kedua belah pihak. Kami akan terus mengupayakan serta memaksimalkan sumber daya yang kami miliki dalam berlaga di ajang balap mobil paling bergengsi di dunia ini.”