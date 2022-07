Honda Semringah, Pasokan Chip Semikonduktor Meningkat

Halaman Selanjutnya

Selain All New HR-V,…

Honda kini bisa sedikit tersenyum di tengah tahun 2022. Hal ini dikarenakan pasokan chip semikonduktor untuk mereka sudah ditingkatkan dan membuat produksi mobil pun bisa dilakukan lebih maksimal dalam memenuhi permintaan konsumen.Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menyebutkan mereka sudah mulai bisa meningkatkan produksi HR-V. Alhasil jika sebelumnya mereka hanya mampu memasok 1.500 unit per bulan ke dealer, maka kini bisa memenuhi 2.500 unit per bulannya.“Kami bersyukur bahwa pasokan komponen untuk produksi mulai meningkat di semester kedua tahun ini sehingga kami dapat mengirimkan All New HR-V ke lebih banyak konsumen yang telah memesan. Ke depannya, kami akan terus memonitor ketersediaan komponen dan berusaha menjaga kondisi pasokan unit agar dapat semakin cepat memenuhi permintaan konsumen untuk model-model lainnya,” ungkap Billy melalui keterangan resminya.Dia menyebutkan untuk HR-V kini tercatat meraih angka penjualan yang tertinggi di segmen compact SUV berdasarkan data wholesale Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dengan total 1.892 unit. Pencapaian tersebut didukung oleh permintaan konsumen yang tinggi untuk model ini serta mulai meningkatnya pasokan unit ke dealer yang sebelumnya terkendala oleh kelangkaan komponen untuk produksi.Secara total, All New HR-V telah terjual sebanyak 7.887 unit sejak diluncurkan bulan Maret lalu. Waktu tunggu untuk All New Honda HR-V saat ini berkisar antara 2 sampai 3 bulan tergantung dari tipe, warna dan juga lokasi dealer.