Sedikit Lagi Masuk Segmen LMPV, Hyundai Stargazer Sudah Bisa Dipesan

Hyundai Stargazer tinggal selangkah lagi masuk ke segmen low multi purpose vehicle (LMPV) dan menantang Toyota Avanza CS. Konsumen pasar otomotif Indonesia saat ini juga sudah bisa memesan mobil keluarga asal Korea Selatan tersebut dengan harga tertingginya hanya Rp307 jutaan.Secara keseluruhan mobil ini ditawarkan dalam 6 varian dengan pilihan transmisi manual atau otomatis, dengan varian tertinggi dihuni oleh Stargazer Prime. Selain itu, konfigurasi captain seat di baris kedua bisa didapatkan dengan tambahan biaya sebesar Rp1 juta dan pilihan warna two-tone tersedia untuk varian Prima dengan penambahan biaya sebesar Rp1,5 juta.Kalau membandingkan dengan harga Veloz sebagai versi mahalnya Avanza, varian Q CVT TSS sebagai varian tertinggi, ditawarkan dengan harga di Rp331,1 juta (on the road DKI Jakarta). Kemudian ada juga Mitsubishi Xpander Ultimate CVT sebagai top of the line yang ditawarkan dengan harga Rp307,1 juta (on the road DKI Jakarta).President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Woojune Cha, menyebutkan Stargazer merupakan mobil yang dirancang khusus untuk keluarga Indonesia dengan tampilan yang futuristik dan menjawab karakteristik jalanan di Indonesia dengan lalu lintas yang padat di kota-kota besar. Di sisi lain, perjalanan jauh adalah bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Maka dari itu, masyarakat Indonesia membutuhkan mobil keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dalam segala kondisi untuk menunjang mobilitas kesehariannya."Produk terbaru yang akan dipasarkan di Tanah Air ini merupakan respon Hyundai dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidup modern konsumen Indonesia,” ungkap Woojune Cha melalui keterangan resminya.