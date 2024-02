IIMS 2024 Momentum Tunjukkan Inovasi Industri Otomotif

Ekawan Raharja • 15 Februari 2024 11:44



Jakarta: Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 kini sudah resmi dibuka hingga 25 Februari 2024 di JIExpo Kemayoran. Pameran ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk menunjukan kemampuan industri otomotif nasional kepada masyarakat. "Pameran otomotif tahunan ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk menampilkan inovasi terbaru dalam industri otomotif, tetapi juga momentum untuk menunjukkan kemampuan yang telah kita capai sebagai bangsa yang mengembangkan sektor industri otomotif," kata CEO Kompas Gramedia, Lilik Oetama, pada Kamis (15-2-2024) saat membuka pameran. Sebagai pasar otomotif potensial, Lilik mengemukakan, Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan signifikan produksi kendaraan, investasi teknologi ramah lingkungan, dan dukungan pemerintah bagi industri. "Kami percaya IIMS 2024 akan menjadi titik balik penting dalam mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan, kemitraan yang saling menguntungkan, menginspirasi generasi mendatang, dan membawa industri otomotif kita ke tingkat yang lebih tinggi," kata dia. Daftar Peserta IIMS 2024 Selama 11 hari, sejumlah merek otomotif sudah memastikan diri akan terlibat aktif dalam perhelatan IIMS 2024. Tercatat ada 22 merek mobil yang berpartisipasi antara lain Audi, BYD, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, KIA, Morris Garages (MG), MINI, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Vinfast, Volkswagen, Seres, dan Wuling Motors. Sementara di segmen kendaraan roda dua diikuti oleh, Benelli-Keeway, Honda, Italjet, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Vespa, Aprillia, Moto Guzzi, Royal Alloy, Royal Enfield, Scomadi, Yamaha. Ada pula merek motor listrik diantaranya Alva, Davigo, Gesits, Green Tech, Keeway EV, Pacific Bike, Polytron, Rakata, Selis, SMEV, United E-Motor, VMOVE, Volta, Yadea, ZPT. Aneka Komponen Aftermarket & Aksesoris juga Tersedia Pengunjung IIMS 2024 juga bisa mendatangi area Pahami Village untuk melihat berbagai komponen aftermarket dan aksesoris kendaraan. Beberapa merek yang sudah memastikan keikutsertaan adalah Ahsan, Amsoil, Arma, ASM, Asuka, Blackvue, Hurricane, K&N, LKS, Nine Autoseries, RaiTon, SHM, Trapo, dan Venom. Pada area aksesoris dan aftermarket, sejumlah brand yang turut berpartisipasi antara lain Aluminium Car Factory, Accelera, Airpro, ASTRA Otoparts, Auto Models, Autovision, Auto Gard, Baze, Bay Fresh, Beebot, BRQ, California Scents, Chemco Wheel, Clinx, Cool Plus, Deride, Diton, FDR Tire, Ferrox, Fin Komodo, G Force, Glade, HSR Wheel, KYT, KIT Autocare, Kuno.id, Landun, Micro Clean, Motoparts.my, Powerindo, Prestone, Road Buck, V Rossi, Samurai Brake, Sakura Filter, Scarlet Racing, Solar Gard, Stiker Emboss, STP, Torsion, Turtle Wax, UPPF, Wizard Fire, WD-40, Wincos, dan Yuasa. Di hall Indonesia Boating Gathering turut berpartisipasi beberapa brand antara lain, Barakuda, Gladiator, Hidea, J Seven, Keman Boat, MDA, Riara Boatco, Samudera, Sea Eagle, Suzuki Marine, Teracraft, dan PT. Trayagantha Pinasthika. Harga Tiket IIMS 2024 Untuk dapat mengunjungi IIMS 2024, Dyandra Promosindo menyediakan rentang harga tiket masuk. Tiket sudah tersedia dan dapat dibeli dengan rincian harga, Regular Weekdays Rp50.000, Regular Weekend Rp85.000, dan tiket Premium Day untuk hari pertama (15 Februari) dibanderol seharga Rp150.000.