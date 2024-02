Selain Pembiayaan Otomotif, Program ini Bikin FIFGroup Betot Apresiasi

Ahmad Garuda • 19 Februari 2024 14:12



Jakarta - Perusahaan pembiayaan otomotif kian mendapat porsi yang baik di awal tahun. Permintaan yang cepat naik menjadi salah satu penanda bahwa segmen pembiayaan otomotif berkembang dengan pesat. Hal ini pula yang membuat beberapa perusahaan pembiayaan mendapat apresiasi yang besar seperti pencapaian dari FIFGroup. Director In Charge Corporate Communication & Environment Health Safety, Social Responsibility (EHSSR) FIFGroup, Esther Sri Harjati menyatakan penghargaan itu menjadi perwujudan kiprah perseroan di masyarakat dan Grup Astra. Penghargaan itu selanjutnya menjadi pendorong semangat untuk lebih baik lagi dalam berkarya. “Kita menjadikan penghargaan ini sebagai momentum untuk memotivasi untuk bekerja lebih maksimal lagi dan meningkatkan kontribusi serta nilai tambah kita, terlebih guna berdampak pada pertumbuhan bisnis persersoan,” kata Esther. Sepanjang 2023, mereka terus melakukan berbagai terobosan serta inovasi, baik secara internal maupun eksternal. Asesmen perusahaan dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi ACMS di masing-masing bisnis dan operasi Grup Astra. Tujuannya adalah untuk mengkaji kesesuaian antara strategi, tujuan, proses, evaluasi program komunikasi yang dilaksanakan serta sumber daya manusia. Raihan penghargaan ini merepresentasikan bahwa fungsi komunikasi yang dilakukan oleh FIFGROUP sepanjang tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan baik. PT Federal International Finance (FIFGroup) meraih predikat sebagai juara umum Astra Communication Management System (ACMS) dalam ajang Astra Corporate Affairs Awards 2023. Selain itu, perseroan yang merupakan perusahaan pembiayaan salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial, meraih penghargaan lain dalam ajang yang sama di tiga kategori. Yakni Juara 1 ACMS kategori Perusahaan Non Tbk; Juara 2 kategori Communication Initiatives sub-kategori Digital Public Engagement Initiatives; serta Juara 3 kategori Astra Friendly Company sub-kategori Community Health and Well Being. Astra Corporate Affairs Awards adalah ajang apresiasi yang diberikan bagi seluruh program unggulan di perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Grup Astra. Penghargaan itu diberikan atas program-program di bidang Corporate Security, Environment & Social Responsibility, dan Corporate Communication. Program yang diimplementasikan sepanjang tahun 2023 telah terbukti memberikan dampak positif bagi operasional dan para pemangku kepentingan perusahaan. Kemudian, program internal yang bertajuk Sehat Ceria Tanpa Stunting (SeCanting) FIFGROUP dalam kategori Astra Friendly Company mengangkat isu penanganan stunting yang menyasar pada ibu hamil dan anak stunting usia 0-5 tahun dengan melibatkan berbagai macam stakeholder di antaranya pemerintah daerah, puskesmas, dokter, ahli gizi, kader posyandu, organisasi PKK, serta karang taruna. Program SeCanting berupaya untuk mengembangkan solusi preventif dan kuratif terhadap akar permasalahan stunting yang ada di lingkungan masyarakat. Corporate Communications Department Head FIFGROUP, Robertus Benny Dwi Koestanto ditemui sesaat setelah menerima penghargaan, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan ini dan berterima kasih kepada seluruh tim yang telah berkontribusi serta berkolaborasi dalam pencapaian ini. "Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras kolektif seluruh tim FIFGROUP dalam menjaga standar keunggulan dalam semua aspek operasional kami," ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh Environment Health Safety, Social Responsibility (EHSSR) & Sustainability Management Department Head, Charles DW Simaremare. Ia mengatakan penghargaan ini juga menjadi pengingat bagi FIFGROUP untuk dapat terus memberikan kontribusi positif yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan misi perusahaan, Memberikan Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat.