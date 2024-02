Hyundai Creta Alpha Dibanderol Rp421,8 Juta, Intip Spesifikasinya

Adri Prima • 17 Februari 2024 14:24



Jakarta: Hyundai Motors Indonesia resmi meluncurkan edisi terbaru dari Hyundai Creta yakni Creta Alpha di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang berlangsung di 15-25 Februari 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Creta Alpha mendapatkan penyegaran dari sisi eksterior dan interior untuk menegaskan posisinya sebagai SUV yang tangguh namun tetap stylish. Woojune Cha, President Director PT HMID mengatakan mengatakan, Hyundai berkomitmen untuk berinovasi dalam menghadirkan lini produk unggulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Komitmen tersebut kini kami wujudkan dengan menghadirkan edisi terbaru Hyundai Creta Alpha yang menawarkan pilihan warna matte yang tentunya dilengkapi desain modern dan fitur-fitur canggih untuk memberikan pengalaman berkendara penuh gaya," kata Woojune Cha, di booth Hyundai, JIExpo, Kemayoran. Hyundai Creta Alpha hadir dalam tiga pilihan warna, yaitu Optic White Matte, Magnetic Silver Matte, dan Midnight Black Matte yang membuatnya tampil elegan. Setiap pilihan warna punya tampilan luar kendaraan yang seragam, jadi seluruh elemen eksterior mulai dari atap, roof rail, door handle, skid plate, c-pillar garnish, hingga body kit bagian depan, samping, dan belakang berkonsep monokrom. Beralih ke interior, kesan mewah dan sporty juga sangat kental terasa, salah satunya berkat Headlining kendaraan yang menggunakan warna hitam. Hyundai Creta Alpha hadir dengan Seat Stitch and Pipping, Door Trim Stitch, Shift Knob Stitch, dan Steering Stitch berwarna merah yang stand out dan memberikan kesan dinamis. Selain itu, Hyundai Creta Alpha hadir dengan Door Spot Lamp with Creta Alpha Logo yang unik, emblem baru pada bagian floor mat, dan front seat dengan embroidery spesial yang membuat tampilan interior semakin bold. Creta Alpha tetap mempertahankan ciri khas Hyundai lewat Black Front Grille yang dilengkapi lampu Parametric Jewel Hidden-Type DRL, Black Front Grille Garnish, dan Dark Monochrome Front H-emblem. Untuk memberi pencahayaan yang optimal saat berkendara, mobil ini menggunakan LED Multi Focus Reflector (MFR) Headlamps pada bagian depan dan LED Rear Combination Lights pada bagian belakang. Kesan sporty dipertegas dengan Single Tone Black Alloy Wheels berukuran 17 inci yang kokoh. Fitur dan performa Creta Alpha mengusung fitur dan performa dari Hyundai Creta varian Prime dengan mesin Smartstream 1.5L yang dilengkapi Intelligent Variable Transmission (IVT). Sehingga mobil ini mampu memaksimalkan efisiensi bahan bakar dan memberikan pengalaman berkendara yang lebih mulus dan responsif. Creta Alpha dapat mencapai tenaga maksimum hingga 115 ps/6.300 rpm dengan torsi maksimum hingga 143,8 Nm/4.500 rpm. SUV tampan ini dilengkapi teknologi Hyundai SmartSense meliputi Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Lane Following Assist (LFA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW), dan Safe Exit Warning (SEW). Harga Dengan segambreng penyegaran serta sederet fitur yang ditawarkan, Hyundai Creta Alpha ini ditawarkan dengan harga Rp421.800.000 (on the road Jakarta).