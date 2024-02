3 Mobil Listrik Hyundai Tebar Pesona di IIMS: Kona Electric, Ioniq 5 Batik, dan Ioniq 7 Concept

Adri Prima • 17 Februari 2024 06:25



Jakarta: PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan beberapa mobil listrik sekaligus di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang berlangsung dari tanggal 15-25 Februari 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun model kendaraan listrik terbaru Hyundai yang melantai di IIMS 2024 antara lain All New Hyundai Kona Electric dan Hyundai IONIQ 5 Batik. Tidak hanya itu, Hyundai juga memamerkan Ioniq 7 Concept. Melalui sederet model kendaraan listrik tersebut, Hyundai ingin menjadi ajang IIMS kali ini untuk menegaskan komitmen mereka dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. "Hyundai terus berinovasi menciptakan masa depan yang lebih baik, salah satunya melalui pengembangan berkelanjutan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting di ASEAN," kata President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Woojune Cha. Lebih lanjut, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto menambahkan bahwa Hyundai juga terus konsisten dalam meluncurkan model terbaru kendaraan listrik setiap tahunnya. "Kami juga meluncurkan All New Kona Electric dengan harga lebih terjangkau, juga tampilan yang simple dan smart," ucap Fransiscus Soerjopranoto. Selain Kona Electric, Hyundai Indonesia juga memperkenalkan Ioniq 5 Batik. Model ini merupakan edisi spesial yang menggabungkan teknologi inovatif dari lini kendaraan listrik Hyundai dengan karakteristik batik yang mewakili tradisi Indonesia. "Hyundai Ioniq 5 Batik dijual secara limited edition atau dengan jumlah terbatas," lanjut Soerjo. Bocoran harga Hyundai Indonesia saat ini belum mulai menjual All New Hyundai Kona Electric maupun Hyundai Ioniq 5 Batik secara resmi. Namun begitu, mereka memberikan bocoran terkait harga dua mobil listrik anyar Hyundai tersebut. Menurut Soerjo, harga Hyundai Kona Electric terbaru nantinya akan lebih terjangkau dibanding Kona Electric yang sudah pernah meluncur pada 2019 lalu. Sedangkan untuk bocoran harga Ioniq 5 Batik, Soerjo menyebut akan lebih mahal Rp100 juta dibandingkan dengan model yang dijual saat ini. "Harganya (Ioniq 5 Batik) kira-kira akan Rp 100 juta lebih mahal dari yang ada saat ini. Untuk waktu peluncuran dan harga resminya, nanti ditunggu saja," beber Soerjo. Ioniq 7 Concept Sementara itu, Hyundai turut menampilkan mobil listrik masa depan Ioniq 7 concept berkat desainnya yang revolusioner. Hyundai memaksimalkan versatility platform E-GMP untuk menciptakan konsep lounge di interior SEVEN Concept yang memberi pengguna kebebasan untuk mengubah layout kabin sesuai kebutuhan. Vision Roof Display dan layar OLED panoramic menciptakan atmosfer interior yang futuristis untuk menjamin kepuasan selama perjalanan. Kehadiran SEVEN Concept di IIMS 2024 juga menjadi salah satu magnet pengunjung booth Hyundai.