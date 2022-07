Kecil-Kecil Cabai Rawit, Brio Kontributor Terbesar Honda

Kecil-kecil cabai rawit bisa menjadi peribahasa yang tepat untuk Honda Brio. Citycar ini menjadi mobil terlaris yang dipasarkan oleh pabrikan asal Jepang tersebut, dan bahkan kontribusinya lebih dari 50 persen dari total penjualan di semester I 2022.Pihak pabrikan mengumumkan performa penjualan mereka di semester I 2022 berhasil membukukan 53.910 unit penjualan, naik 9 persen jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Sedangkan Brio, baik untuk LCGC dan citycar, berhasil terjual sebanyak 27.432 unit.Selain itu ada juga kontribusi dari model-model lainnya seperti All New BR-V sebanyak 9.907 unit, HR-V sebanyak 7.887 unit, CR-V sebanyak 4.057 unit, dan City Hatchback RS sebanyak 2.941 unit. Turut juga tercatat Mobilio terjual sebanyak 696 unit, Civic RS sebanyak 449 unit, All New City 327 unit, New Accord 181 unit, New Odyssey 32 unit, dan Civic Type R 1 unit.Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, turut bangga karena mereka berhasil meningkatkan penjualan jika dibandingkan penjualan di tahun lalu karena berbagai strategi, termasuk peluncuran model baru. Di sisi lain, hasil ini dirasa belum maksimal karena masih ada kendala yang menghambat laju pertumbuhan mereka di paruh pertama tahun ini."Meskipun demikian, penjualan di semester pertama lalu masih belum optimal karena kendala pasokan komponen yang mempengaruhi produksi kami, bahkan pasokan dari beberapa model CBU dari negara lain. Di semester kedua, kami akan terus berusaha meningkatkan pasokan serta menawarkan berbagai program penjualan untuk menjaga trend penjualan tetap positif,” ungkap Billy melalui keterangan resminya.