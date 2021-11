Mau Beli All New Honda Civic? Cek Dulu Rating Keselamatannya

Halaman Selanjutnya

Mobil ini juga dilengkapi…

New Car Assessment Program for Southeast Asia ( ASEAN NCAP ) secara resmi sudah merampungkan pemeriksaan rating keselamatan All New Honda Civic . Tercatat, sedan yang sudah memasuki generasi ke-11 ini mendapatkan rating keselamatan bintang lima dari badan independen pengujian keselamatan itu.Secara keseluruhan, sedan 4 pintu ini mendapatkan total skor 83,47 dari 120. ASEAN NCAP menggunakan metode uji benturan frontal offset, uji benturan samping dan evaluasi fitur keselamatan untuk mendapatkan penilaian tersebut.Model baru ini menerima skor 29,27/32 untuk perlindungan terhadap penumpang dewasa atau Adult Occupant Protection (AOP), 46,72/51 untuk perlindungan penumpang anak-anak atau Child Occupant Protection (COP), 19,07/21 untuk Safety Assist Technologies (SAT), dan 8,32/16 untuk Motorcyclist Safety (MS) atau perlindungan terhadap pengendara sepeda motor.Keberhasilan All New Civic ini mendapatkan nilai yang bagus tidak terlepas dari sistem bantuan mengemudi Honda SENSING. Sistem ini menggunakan wide view camera, di bagian dalam kaca depan untuk memberikan kesadaran yang lebih besar tentang kondisi mengemudi di sekitar kendaraan dengan mendeteksi mobil, sepeda motor, dan pejalan kaki secara efektif. Fitur ini akan memberikan peringatan dan mendukung pengemudi dalam menghindari atau mengurangi risiko tabrakan.Paket keselamatan ini berisikan Collision Mitigation Braking System (CMBS), Adaptive Cruise Control (ACC) with Low-Speed Follow (LSF), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation System (RDM), Auto High-Beam (AHB), dan Lead Car Departure Notification System (LCDN).