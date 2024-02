Tenang, Mitsubishi L100 EV Ada Rentalnya

Ekawan Raharja • 17 Februari 2024 13:16



Jakarta: Mitsubishi L100 EV sudah mulai dijual di Indonesia dengan harga Rp 320 juta (on the road DKI Jakarta). Diketahui selain di jual, mobil ini ternyata juga disewakan bagi konsumen fleet. Head of Sales Group Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Budi D Daulay, menjelaskan skema sewa atau rental bagi konsumen yang berminat menggunakan L100 EV. Sejauh ini, mereka juga sudah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk menghadirkan opsi rental. "Kami sedang kerja sama dengan beberapa company untuk opsi sewa, sehingga secara fix cost tinggal bayar sewa dan layanan dan lainnya," jelas Budi D Daulay pada Jumat (16-2-2024) di booth Mitsubishi Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Direktur Sales & Marketing PT MMKSI, Yoshio Igarashi, menambahkan skema sewa L100 EV ini merupakan hasil kerja sama dengan tiga perusahaan pembiayaan, yaitu PT Srikandi Multi Rental, PT Takari Kokoh Sejahtera, dan PT Dipo Star Finance. "Biaya sewa sekitar Rp 6,7 juta per bulan, untuk periode selama lima tahun," tegasnya. Sedangkan bagi konsumen yang berminat untuk melakukan sewa L100 EV dengan jangka waktu kurang dari lima tahun, tetap bisa dilakukan dan kesepakatan harganya juga tergantung pihak konsumen dan perusahaan pembiayaan. Spesifikasi L100 EV L100 EV memiliki desain yang compact sebagai kendaraan niaga, dengan dimensi 3.395 mm x 1.475 mm x 1.915 mm (PxLxT) dengan ruang kargonya saja berukuran 1.830 mm x 1.370 mm x 1.230 mm. Mobil ini memiliki wheelbase 2.390 mm dengan radius putar 4,3 M sehingga cukup mudah untuk bermanuver. Performa yang ditawarkan L100 EV berasal dari motor listrik dengan tenaga sebesar 31 kW dan torsi mencapai 195 Nm. Kecepatan maksimal yang ditawarkan adalah 100 km/jam. Tenaganya bersumber dari baterai berukuran 20,1 kWh yang mampu membawa mobil melaju sejauh 180 KM (berdasarkan riset WLTC). Para insinyur di Jepang melengkapi mobil ini dengan fitur fast charging dimana untuk mengisi baterai sampai 80 persen hanya membutuhkan waktu maksimal 42 menit saja. Kemudian soal keamanannya, tersedia dual airbag, Traction & Active Stability Control, Immobilizer, seatbelt warning, dan ABS + EBD + BA.