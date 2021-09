Harga MG ZS Kini Mencapai Rp309,8 Juta

Halaman Selanjutnya

MG akhirnya mengumumkan harga untuk New MG ZS yang sudah diperkenalkan di Indonesia pekan lalu. Produsen mobil ini membanderol mobilnya dengan harga tertinggi Rp309,8 juta (on the road DKI Jakarta).Secara keseluruhan New ZS ditawarkan dalam tiga varian yakni Active, Ignite, dan Magnify. Selain itu, SUV ini juga ditawarkan dalam empat skema warna Scarlet Red, Arctic White, Silver Metallic, hingga Black Knight.Marketing and PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin, menyebutkan bahwa dia begitu optimis bahwasanya mobil terbarunya ini bakal diterima dengan baik oleh konsumen di Indonesia. Dia melihat Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sangat potensial karena merupakan pasar terbesar otomotif di kawasan Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)."Kami sangat optimis bahwa setelah resmi mengumumkan harganya akan membuat konsumen semakin yakin terhadap keseluruhan nilai yang ditawarkan New ZS. Kami yakin persepsi konsumen kami mengenai SUV yang bernilai tinggi akan berubah dengan kehadiran New ZS yang mengkombinasikan antara harga terjangkau, desain premium, keselamatan maksimal untuk kenyamanan menyeluruh dari sebuah pengalaman berkendara dan kepemilikan sebuah kendaraan,” ungkap Arief (15-9-2021) di Kawasan Kelapa Gading Jakarta.Dari segi tampilannya, bagian fascia dilengkapi dengan grill baru yang dilengkapi dengan logo oktagonal di tengahnya dan lampu utama dengan LED projector headlights. Kemudian New ZS menggunakan pelek model Tomahawk Alloy dan spoiler belakang baru untuk menegaskan kesan sporty yang diusung.