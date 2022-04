Hadapi Mudik, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Beroperasi Fungsional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jasa Marga akan mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan mulai dari Simpang Susun (SS) Sadang sampai dengan Kutanegara sepanjang 8,5 Km. Pengoperasian fungsional ini bertujuan untuk mendukung pelayanan arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri 1443 H.Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan (JJS), Charles Lendra, menjelaskan siap mengoperasikan jalur fungsional Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan mulai dari 62+000 sampai dengan Sta 53+500 sebagai jalur alternatif pengguna jalan pada periode arus mudik dan balik, tepatnya dari Jalan Tol Cileunyi-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) menuju Jalan Tol Jakarta - Cikampek arah Jakarta.“Pada periode arus balik, jalur fungsional ini nantinya akan membantu mengurangi kepadatan di simpang susun Dawuan Km 67 yang merupakan titik pertemuan lalu lintas dari arah Bandung dan sekitarnya yang melewati Jalan Tol Cipularang serta lalu lintas dari arah Trans Jawa yang melewati Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Untuk itulah, waktu pengoperasian jalur fungsional ini nantinya mengikuti diskresi Kepolisian dengan melihat situasi lalu lintas terkini,” ujar Charles melalui keterangan resminya.Sementara itu untuk periode arus mudik, jalur fungsional Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan juga merupakan salah satu alternatif pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta pada saat diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way arus mudik oleh pihak Kepolisian. “Ketika one way diberlakukan pada arus mudik, maka jalur fungsional ini sesuai diskresi Kepolisian nantinya bisa diakses oleh pengguna jalan yang menuju arah Jakarta, melanjutkan perjalanan melalui jalan non tol,” kata Charles.Charles menambahkan pengguna jalan dapat masuk melalui simpang susun Sadang yang terletak di Km 76 Jalan Tol Cileunyi - Purwakarta - Padalarang (Cipularang) dengan mengikuti perambuan dan arahan petugas di sekitar lokasi. Nantinya pengguna jalan dapat mengakses main road sepanjang 8,5 Km yang akan terhubung dengan jalan non tol di daerah Karawang.