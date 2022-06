Honda Resmi "Nikahi" Sony, Siap Bikin Mobil Listrik

Halaman Selanjutnya

Representative Corporate Executive Officer,…

Honda Motor Co., Ltd. dan Sony Group Corporation mengumumkan kerjasama bisnis dengan meresmikan Sony Honda Mobility Inc. yang akan dipersiapkan untuk mendukung penjualan kendaraan listrik, serta sebagai penyedia jasa untuk menunjang kebutuhan mobilitas di masa depan.Lini bisnis baru hasil kerjasama dua perusahaan ini nantinya diharapkan akan menghasilkan teknologi terdepan dalam hal lingkungan, keselamatan, penunjang mobilitas masyarakat, riset struktur body kendaraan, serta layanan purna jual. Pabrikan asal Jepang ini yakin dengan kapabilitas serta pengalaman rekannya yang merupakan ahli dalam bidang telekomunikasi, jaringan, teknologi yang menunjang mobilitas masyarakat sehari-hari di mana hal ini sejalan dengan visi dan misi perusahaan juga.Kerjasama antara keduanya didahului dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak pada bulan Maret 2022 silam. Aliansi antara kedua perusahaan asal Jepang ini kemudian bermarkas di kota Tokyo, Jepang, ini akan mulai beroperasi pada tahun 2022 ini. Ditargetkan perusahaan hasil patuangan mereka berdua memulai produksi serta penjualan global kendaraan listriknya pada tahun 2025.Pada pertengahan April 2022, Honda Motor Co., Ltd. menyampaikan rencana lanjutan terkait visi elektrifikasi di masa depan, di mana mengumumkan rencana meluncurkan hingga 30 mobil berbasis listrik secara global hingga tahun 2030. Total 30 mobil listrik tersebut terdiri dari berbagai segmen kendaraan, mulai dari mini-EV komersial, hingga model-model pada segmen premium, dan telah merencanakan jumlah volume produksi lebih dari 2 juta unit secara global per tahunnya.“Kami terus menghadapi tantangan baru di bidang lingkungan, keselamatan, dan teknologi untuk menjadi kekuatan pendorong perubahan dalam hal mobilitas dan menjadi kekuatan yang mendukung orang-orang di seluruh dunia yang mencoba melakukan sesuatu berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Kami sangat senang telah menandatangani perjanjian dengan Sony, yang memiliki kekuatan dalam teknologi digital canggih untuk menghadapi tantangan baru. Sejak diumumkan pada bulan Maret, banyak orang telah mengungkapkan harapan mereka untuk lini bisnis ini dimana kami akan berusaha untuk menciptakan nilai baru melalui perpaduan yang dibawa oleh kombinasi industri kami kedepannya,” ungkap Director, President, Representative Executive Officer and CEO, Honda Motor Co., Ltd., Toshihiro Mibe, melalui keterangan resminya.