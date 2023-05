Cara Jasa Marga Hadirkan Informasi Jalan Tol Real Time

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dinamisnya kondisi lalu lintas di jalan tol terjadi dalam waktu yang cepat perlu diantisipasi oleh pengguna jalan. Jasa Marga sebagai operatot jalan tol melihat kebutuhan informasi terkini lalu lintas jalan tol sebagai aspek penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menjelaskan perusahaan kemudian mengadaptasi Advanced Traveler Information System (ATIS) yang merupakan sub system dari Intelligent Transport System (ITS) yang dikembangkan oleh Perusahaan. Dengan ATIS, pengguna jalan akan mendapatkan informasi secara akurat dan real time baik sebelum maupun saat melakukan perjalanan.Penerapan teknologi ATIS dimulai dari proses input data dari berbagai sumber data yang dimiliki oleh Jasa Marga seperti alat Traffic Counting berbasis microwave (radar), CCTV, laporan sentra komunikasi regional, laporan petugas Jasa Marga dan Kepolisian di lapangan hingga laporan pengguna jalan.“Semua informasi tersebut kemudian diolah oleh Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) menggunakan Jasamarga Integrated Digitalmap (JID), dan akan menjadi informasi yang diteruskan ke pengguna jalan melalui aplikasi Travoy, layanan One Call Center Jasa Marga 14080 untuk meminta bantuan atau menanyakan informasi secara dua arah, serta seluruh Dynamic Message Sign (DMS) yang tersebar di seluruh jalan tol Jasa Marga Group,” ujar Lisye melalui keterangan resminya.Lisye menambahkan di tengah euphoria masyarakat untuk kembali ke kampung halaman pada periode Idulfitri 1444 H lalu, layanan informasi ini sangat memudahkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna jalan dalam berkendara di jalan tol. Hal ini selaras dengan survey yang dilakukan oleh Jasa Marga kepada pengguna jalan yang didominasi oleh informasi kondisi lalu lintas, alternatif rute perjalanan dan informasi tarif tol sebagai informasi yang dibutuhkan.“Penerapan teknologi ATIS diintegrasikan dalam Mobile Application Travoy yang dapat menyediakan informasi lalu lintas real time tidak hanya dari pantauan CCTV, namun juga melalui fitur terbaru Travoy yaitu event lalu lintas yang dilengkapi dengan push notification sehingga otomatis diterima tanpa membuka aplikasi Travoy terlebih dahulu. Saat ini pengguna jalan juga dapat menggunakan fitur Chat Us yang akan diarahkan ke layanan pesan Whatsapp berbasis AI yang terintegrasi dengan informasi lalu lintas JID (Jasamarga Integrated Digitalmap),” tambahnya.Ia juga menjelaskan, teknologi ATIS juga diterapkan di DMS yang kini tidak hanya untuk menginformasikan kondisi lalu lintas, namun juga otomatisasi informasi terkait jalan tol diantaranya informasi Estimated Time Arrival (ETA) dan informasi kepadatan rest area melalui Rest Area Management System (RAMS).Teknologi ATIS juga digunakan untuk memberikan rincian informasi lalu lintas jika pengguna jalan meminta informasi lalu lintas melalui Live Agent Call Center 14080. Informasi lalu lintas akan terlihat pada JID dan akan diinformasikan langsung oleh Live Agent Call Center 14080 kepada pengguna jalan.“Pada periode H-8 sampai dengan H+8 pelayanan arus mudik dan balik Idulfitri 1444 H (14 April- 2 Mei 2023) kami mencatat sebanyak 30.659 pengguna jalan menelepon 14080 dengan mayoritas 63,3 persen merupakan pelayanan permintaan informasi. Tidak hanya itu, kami juga mencatat di periode yang sama jumlah user yang mengunduh aplikasi Travoy meningkat hingga 45.367 orang, meningkat 755,82 persen dibandingkan rata-rata periode normal. Hal ini semakin memperkuat bahwa enhancement teknologi di industry jalan tol, salah satunya ATIS, merupakan kebutuhan utama pengguna jalan,” imbuh Lisye.Teknologi ATIS merupakan hasil dari penerapan teknologi berkelanjutan yang diterapkan di Jasa Marga untuk mempertajam akurasi informasi real time serta sebagai upaya Jasa Marga dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di jalan tol Jasa Marga Group menjadi lebih meningkat ( Beyond SPM).Efektivitas informasi juga akan berjalan dengan peran aktif dan kontribusi masyarakat, khususnya pengguna jalan, dalam mengakses informasi tersebut. Jasa Marga mengucapkan terima kasih atas inisiatif masyarakat dalam mengakses informasi jalan tol sehingga mewujudkan mudik aman, berkesan hingga selamat sampai tujuan.