Wuling Alvez EX Bidik Milenial, Ini Modalnya

Segmen compact sport utility vehicle (SUV) di Indonesia tergolong sangat ramai dengan beragam pilihan model. Wuling Alvez sebagai pemain paling baru harus bisa bersaing, terutama kala mereka menyasar segmen para anak muda.Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, menyebutkan Alvez EX sebagai varian tertinggi mendapatkan penerimaan yang positif. Bahkan uniknya, mobil buatan Cikarang, Jawa Barat, tersebut banyak menggaet kaum milenial. "Usia konsumen Alvez rata-rata di kisaran 25 sampai 35 tahun. Jadi memang kebanyakan berasal dari kaum muda," kata Dian beberapa waktu lalu.Ada sejumlah modal dari Alvez EX yang menarik di mata para kaum milenial. Dari segi harga, mobil ini sudah bisa terparkir di garasi dengan menebus maharnya sebesar Rp295 juta (on the road DKI Jakarta). Harga yang ditawarkan ini jauh di bawah harga varian terendah Honda HR-V di Rp375,9 juta dan varian tertinggi Hyundai Creta di Rp408,3 juta (on the road DKI Jakarta).Kemudian dari segi desain, Alvez menawarkan konsep sleek & stylish yang ditunjukan melalui detail-detail seperti lampu LED, Daytime Running Light, fog lamp, roof rail, shark fin antenna, rear wiper dan electric sunroof. Tidak ketinggalan, mobil ini sudah mengadopsi silver logo dan pelek berukuran 16 inci.Kenyamanan pengemudi didukung layar TFT full colour berukuran 7 inci dan dukungan layar head unit 10,25 inci bersanding 4 speaker. Sejumlah fitur canggih juga disematkan dengan kehadiran teknologi pintar Wuling Indonesian Command (WIND), Internet of Vehicle (IoV), sampai dengan Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang secara aktif mendukung keselamatan berkendara.Gaya hidup para milenial juga ditunjang melalui penyediaan soket USB fast charging, AC with PM2,5 air filter, 2nd row USB Power Outlet, serta Keyless entry + start stop button.Soal performa, tidak jauh berbeda dengan kompetitornya. Mesin 1.500 cc 4-silinder dengan lontaran tenaga 105 daya kuda @ 5.800 rpm dan torsi puncak 143 Nm @ 4.000—4.600 rpm. tenaga ini kemudian disalurkan ke roda depan melalui Continuously Variable Transmission (CVT).